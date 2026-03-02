Акции падают, доллар и нефть растут на фоне кризиса в Иране: обзор рынков

Акции распродались, а цены на нефть выросли, поскольку конфликт на Ближнем Востоке потряс мировые рынки, что повлекло за собой массовое отступление от рискованных активов. Золото и доллар выросли из-за спроса на активы-гавани. Об этом пишет Bloomberg.

Падение рынков

Азиатские акции упали на 1,6%, а фьючерсы на фондовые индексы США снизились более чем на 1,3%. Фьючерсные контракты на европейские акции упали на 2,3%, что свидетельствует о слабом открытии акций в этой стране.

Цены на нефть

Цена на нефть выросла примерно на 8% до более чем 78 долларов за баррель, при этом трейдеры остаются сосредоточенными на статусе Ормузского пролива, который сейчас фактически закрыт, поскольку этот водный путь имеет решающее значение для потока нефти в остальной мир. Ранее сырая нефть выросла на целых 13%.

Золото и доллар

Поскольку инвесторы снизили риски, некоторые активы-убежища получили ставку. Спотовая цена на золото выросла на 2% до 5380 долларов за унцию. Индекс спотового доллара Bloomberg вырос на 0,5%. Однако казначейские облигации снизились вдоль кривой.

Цены на нефть выросли больше всего с марта 2022 года после вторжения россии в Украину

Ошеломленные новыми опасениями относительно искусственного интеллекта и потенциальных проблем с кредитной историей, фондовые рынки, торгующиеся по исторически высоким оценкам, теперь вынуждены бороться с стремительными военными действиями в Иране и более широком регионе, которые угрожают дестабилизацией мирового судоходства и ограничением путешествий.

Влияние на нефть и инфляцию вызывает первоочередную обеспокоенность на рынках, где в прошлом месяце американские акции испытали худшее падение с апреля.

Что говорят аналитики

«Я не исключаю возможность дальнейшей эскалации, но думаю, что рынок, скорее всего, откажется от предыдущей чрезмерной реакции и займет выжидательную позицию», — сказал Дилин Ву, стратег Pepperstone. «Хотя Иран оказывает сопротивление, его возможности явно ограничены, и переговоры вполне могут быть более жизнеспособным путем».

«Только потому, что большинство рынков торгуются относительно хорошо после начальной паники на открытии, неправильно делать вывод, что мы, вероятно, уже наблюдаем худшее падение. По всей вероятности, вместо того, чтобы стать шоком, негатив от этого конфликта будет пронизывать рынки в течение всей недели», — сказал Марк Кадмор, исполнительный редактор.

Что влияет на рынок

Рынки оставались нестабильными на фоне противоречивых сообщений о переговорах между Ираном и США. Газета Wall Street Journal сообщила, что Иран предпринял новые попытки возобновить ядерные переговоры с США. Однако глава национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что страна не будет вести переговоры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировка Ирана будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее цели. Он призвал лидеров страны капитулировать, даже несмотря на то, что, по сообщениям, по крайней мере, один высокопоставленный чиновник в Тегеране стремился возобновить ядерные переговоры с США. Трамп заявил, что согласился на переговоры с новым руководством Ирана, сообщает The Atlantic, ссылаясь на разговор с ним.

Падение акций в понедельник произошло после того, как мировые акции выросли с декабря по февраль. Азиатские акции опередили американские и европейские бенчмарки, где опасения по поводу затрат на искусственный интеллект и разрушительного влияния технологии на секторы всколыхнули рынки.

Тем не менее, стратеги Barclays Plc предостерегают от скорейшей покупки акций после любого падения. Инвесторы привыкли к быстро исчезающим геополитическим вспышкам, но этот эпизод рискует длиться дольше, написал Аджай Раджадхьякша, глобальный глава исследовательского отдела компании, ссылаясь на потенциальные потери со стороны США, удары по иранскому руководству и нарушение движения в Ормузском проливе.

«Соотношение риска и вознаграждения не кажется убедительным», — сказал он. «Если акции достаточно откачутся (скажем, более 10% у S&P 500), вероятно, придет время для покупок. Но еще нет».

Геополитические риски придают новый уровень беспокойства рынкам после того, как разрушительный потенциал искусственного интеллекта в течение недель волновал акции в разных секторах США, что стало известно как «торговля паникой по искусственному интеллекту». Проблемы, связанные с частным кредитованием — ключевым источником финансирования для технологических компаний, также повлияли на ситуацию.

Некоторые из этих опасений распространились на Азию, где банковский индекс Topix упал на 6,3%, что является самым большим показателем с апреля, поскольку растущие опасения по поводу «тараканов» на кредитном рынке повлияли на настроения.

Трейдеры также обращают внимание на инфляцию, поскольку еще до скачка цен на нефть в понедельник данные в пятницу показали выше, чем ожидалось, показатели цен производителей в США.