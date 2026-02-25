Главное за среду: закон о «налоге на OLX» сняли, Stripe хочет поглотить PayPal

Рада сняла с рассмотрения скандальный законопроект о «налоге на OLX»

Верховная Рада снова сняла с повестки дня правительственный законопроект № 14025 о налогообложении доходов с цифровых платформ, известный как «налог на OLX». Снова не хватило голосов. Об этом сообщает заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

