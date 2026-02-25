Главные финансовые новости за среду:
Главное за среду: закон о «налоге на OLX» сняли, Stripe хочет поглотить PayPal
Рада сняла с рассмотрения скандальный законопроект о «налоге на OLX»
Верховная Рада снова сняла с повестки дня правительственный законопроект № 14025 о налогообложении доходов с цифровых платформ, известный как «налог на OLX». Снова не хватило голосов. Об этом сообщает заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Бюджет в январе получил 9,4 млрд грн налога на прибыль от банков — в 3 раза больше, чем год назад
Украинские банки в январе 2026 года заработали 10,12 млрд грн. Это самый слабый для января результат с 2023 года. Потому что, судя по всему, выплатили налоги на прибыль авансом.
Stripe ведет переговоры о поглощении PayPal
Stripe рассматривает возможность поглощения PayPal полностью или частично, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Переговоры находятся на начальной стадии, и никаких гарантий сделки пока нет.
Фонд гарантирования ищет инвесторов для Мотор-банка и ПИН-банка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил открытые конкурсы по привлечению инвесторов и принимающих банков для вывода с рынка двух неплатежеспособных учреждений — АО «Мотор-Банк» и АО «ПИБ».
Приток прямых иностранных инвестиций в 2025 году сократился на 43,3% — Гетманцев
По результатам 2025 года приток прямых иностранных инвестиций составил $2,279 млрд, что на 43,3% меньше, чем в 2024 году ($4,018 млрд). Об этом пишет в телеграм-канале председатель Налогового комитета Даниил Гетманцев со ссылкой на данные компании KPMG в Украине.
Комментарии