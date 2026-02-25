Multi от Минфин
25 февраля 2026, 13:17

Stripe ведет переговоры о поглощении PayPal

Stripe рассматривает возможность поглощения PayPal — полностью или частично, — сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Переговоры находятся на начальной стадии, и никаких гарантий сделки пока нет.

Stripe рассматривает возможность поглощения PayPal — полностью или частично, — сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как отреагировал рынок

Рынок отреагировал моментально: акции PayPal (PYPL) в тот же день выросли на 6,74% и завершили торги на уровне $47,02.

Впрочем, это не меняет общей картины — с начала года бумаги потеряли почти 20%, а от пика 2021 года, когда котировки превышали $300, они обвалились на 85%.

Оценка Stripe взлетела до $159 млрд

Примечательно, что информация о возможной сделке появилась в тот же день, когда Stripe объявила о тендерном предложении акций сотрудникам и акционерам, оценив себя в $159 млрд — на 74% выше, чем год назад.

Среди инвесторов, участвующих в выкупе акций, — Andreessen Horowitz и Thrive Capital. Компания, основанная братьями Патриком и Джоном Коллисон, остается одним из наиболее дорогостоящих частных технологических предприятий в мире.

Президент Stripe Джон Коллисон прокомментировал ситуацию с PayPal в интервью Bloomberg: «У PayPal, очевидно, были трудные несколько лет, а рынок существенно изменился с появлением Apple Pay, Google Pay и всего остального». При этом он добавил, что не может обсуждать гипотетические сценарии слияний и поглощений.

PayPal теряет позиции

Проблемы PayPal хорошо известны рынку. Компания столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны платежных сервисов Apple Pay и Google Pay, встроенных непосредственно в смартфоны. К этому добавились промахи в финансовой отчетности и смена руководства: новый генеральный директор Энрике Лорес, ранее возглавлявший HP, приступит к работе 1 марта после отставки Алекса Крисса. Рыночная капитализация PayPal сейчас составляет около $40 млрд — на фоне $159 млрд у Stripe это выглядит весьма контрастно.

Стейблкоины как точка пересечения

Обе компании активно развивают направление стейблкоинов, что делает потенциальное объединение особенно интересным с точки зрения криптовалютного рынка. PayPal запустила собственный стейблкоин PYUSD в 2023 году, и его рыночная капитализация впервые превысила $4 млрд 14 февраля.

Stripe, в свою очередь, развивает платформу для стейблкоинов Bridge: 17 февраля она получила условное одобрение Управления контролера денежного обращения (OCC) на работу в качестве национального трастового банка федерального уровня. Счета на основе стейблкоинов Stripe начала предлагать глобально еще в мае 2025 года.

Если сделка все же состоится, объединенная структура может занять весомые позиции на рынке стейблкоинов и цифровых платежей. Переговоры пока носят предварительный характер, и обе компании от официальных комментариев воздержались.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
