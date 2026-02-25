Фонд гарантирования ищет инвесторов Мотор-банку и ПИН-банку

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил открытые конкурсы по привлечению инвесторов и принимающих банков для вывода с рынка двух неплатежеспособных учреждений — АО « Мотор-Банк » и АО «ПИН-банк». Об этом говорится в сообщении Фонда от 24 февраля.

Поиск инвестора

«Несмотря на то, что у этих банков есть несколько общего — в частности, на момент признания их неплатежеспособными оба находились в государственной собственности, куда были переданы в результате применения санкционных механизмов, по каждому из них объявлен отдельный конкурс. Для нас ключевое — найти и реализовать максимально эффективный сценарий урегулирования для каждого учреждения. Окончательное решение будет приниматься по принципу минимальных затрат и с учетом интересов вкладчиков и кредиторов этих банков. Приглашаем инвесторов и принимающие банки приобщаться к конкурсам», — сказала Виктория Степанец, заместитель директора-распорядителя Фонда.

Законодательством предусмотрено несколько возможных механизмов урегулирования:

передача всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка (p&a);

создание и продажа переходного банка (bridge bank);

продажа инвестору банка в целом.

Что нужно для участия в конкурсах

Ознакомиться с условиями, опубликованными на сайте Фонда.

В определенные сроки (до 27.02.2026) подать заявку о заинтересованности в конкурсе.

Подписать договор о неразглашении, получить доступ к комнатам данных и провести собственный анализ финансового состояния заинтересовавшего банка.

Финальный этап — подготовить и предоставить конкурсное предложение.

Кто может принять участие

Принять участие в конкурсах могут все банки Украины и лица, предварительно квалифицированные Национальным банком Украины.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурсов, в частности сроками подачи заявок, можно на сайте Фонда по ссылке: