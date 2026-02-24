Главное за вторник: 90 млрд евро для Украины, проинфляция ускорилась

Общая потребность в восстановлении и реконструкции Украины составляет $588 млрд. Об этом говорится в отчете RDNA5, представленном Всемирным банком совместно с Правительством Украины, Европейской Комиссией и ООН.

Блокировка счетов стала главной проблемой клиентов банков в 2025 году: НБУ обнародовал статистику жалоб

Национальный банк Украины опубликовал отчет о работе с обращениями граждан за 2025 год. Главной проблемой года стало беспокойство украинцев из-за блокировки и арестов банковских счетов — именно эта тема возглавила рейтинг вопросов как в письменных, так и в устных обращениях к регулятору.

Промышленная инфляция в Украине снова ускоряется: цены производителей выросли на 11,2% за год