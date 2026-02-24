Главное за вторник: 90 млрд евро для Украины, проинфляция ускорилась

Главные новости из мира финансов за вторник, 24 февраля.
Президент Европейского парламента подписала решение о выделении 90 млрд евро для Украины
Президент Европейского парламента Роберта Мецола 24 февраля подписала решение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Эти средства будут выделены в течение 2026 и 2027 годов и станут ключевым финансовым ресурсом для устойчивости страны.
Рада упростила документооборот для бизнеса: детали
24 февраля Верховная Рада приняла Закон, направленный на уменьшение административной нагрузки на бизнес путем упрощения документооборота — в частности, путем предоставления возможности проставлять в первичных документах о предоставлении услуг подпись только одного лица — того, которое отвечает за осуществление хозяйственной операции со стороны исполнителя.
На восстановление и реконструкцию Украины нужно $588 млрд — отчет RDNA5
Общая потребность в восстановлении и реконструкции Украины составляет $588 млрд. Об этом говорится в отчете RDNA5, представленном Всемирным банком совместно с Правительством Украины, Европейской Комиссией и ООН.
Блокировка счетов стала главной проблемой клиентов банков в 2025 году: НБУ обнародовал статистику жалоб
Национальный банк Украины опубликовал отчет о работе с обращениями граждан за 2025 год. Главной проблемой года стало беспокойство украинцев из-за блокировки и арестов банковских счетов — именно эта тема возглавила рейтинг вопросов как в письменных, так и в устных обращениях к регулятору.
Промышленная инфляция в Украине снова ускоряется: цены производителей выросли на 11,2% за год
В первом месяце текущего года стоимость промышленной продукции в Украине снова начала расти после символического снижения в конце прошлого года. Промышленная инфляция ощутимо ускорилась как в краткосрочном, так и в годовом измерениях.
