Валюта
24 февраля 2026, 8:27 Читати українською

На восстановление Украины нужно $588 млрд — отчет RDNA5

Общая потребность в восстановлении и восстановлении Украины составляет $588 млрд. Об этом говорится в отчете RDNA5, представленном Всемирным банком совместно с Правительством Украины, Европейской Комиссией и ООН, сообщила премьер Юлия Свириденко.

Общая потребность в восстановлении и восстановлении Украины составляет $588 млрд.
Фото: Юлия Свириденнко

Ущерб за 2025 год

По словам Свириденко, оценка осуществлена по состоянию на конец декабря 2025 года и не учитывает разрушений января — февраля 2026 года.

Ущерб только за 2025 год составляет $64 млрд. Темпы разрушений ускорились более чем вдвое.

«Наибольшие разрушения россия наносила жилищному сектору, транспортной и логистической инфраструктуре и энергетике. Этот отчет позволяет иметь признанные миром оценки убытков и использовать их в дальнейшем, как в планах восстановления так и в исковых требованиях к государству агрессора.

Отчет также определяет возможные источники восстановления и оценивает, что примерно 40% может поступить от частного сектора.

Вместе со Всемирным Банком мы переходим к следующему этапу и разрабатываем модель Экономики Будущего. Мы положили начало ее в прошлом году. Это долгосрочное моделирование развития страны на последующие годы, включающее необходимые шаги, источники и реформы, необходимые для построения успешной экономики, для синхронизации действий правительства и всех партнеров", — написала Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
