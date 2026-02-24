24 февраля Верховная Рада приняла Закон, направленный на уменьшение административной нагрузки на бизнес путем упрощения документооборота — в частности, через предоставление возможности проставлять в первичных документах о предоставлении услуг подпись только одного лица — отвечающего за осуществление хозяйственной операции со стороны исполнителя (№14023).
Рада упростила документооборот для бизнеса: детали
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что предлагает законопроект
В соответствии с законом, при наличии в первичном документе информации о дате (периоде) совершения сделки, отсутствии таких реквизитов как должность, фамилия и личная подпись лица, ответственного за осуществление такой хозяйственной операции со стороны заказчика услуг (работ) или нанимателя (арендатора), не считается нарушением требований к оформлению первичного документа при условии, что:
- такой порядок документирования хозяйственных операций прямо предусмотрен договором, заключенным в письменной форме;
- Хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете в периоде их осуществления.
Вместе с тем действие указанного положения не распространяется на требования к документированию:
- хозяйственных операций, оплата за которые производится за счет публичных средств;
- хозяйственных операций, совершенных во исполнение договоров найма (аренды) государственного или коммунального имущества;
- договоров строительного подряда и проектно-изыскательских работ;
- договоров о пожертвовании, благотворительной или гуманитарной помощи.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии