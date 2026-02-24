Рада упростила документооборот для бизнеса: детали

24 февраля Верховная Рада приняла Закон, направленный на уменьшение административной нагрузки на бизнес путем упрощения документооборота — в частности, через предоставление возможности проставлять в первичных документах о предоставлении услуг подпись только одного лица — отвечающего за осуществление хозяйственной операции со стороны исполнителя (№ 14023 ).

Что предлагает законопроект

В соответствии с законом, при наличии в первичном документе информации о дате (периоде) совершения сделки, отсутствии таких реквизитов как должность, фамилия и личная подпись лица, ответственного за осуществление такой хозяйственной операции со стороны заказчика услуг (работ) или нанимателя (арендатора), не считается нарушением требований к оформлению первичного документа при условии, что:

такой порядок документирования хозяйственных операций прямо предусмотрен договором, заключенным в письменной форме;

Хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете в периоде их осуществления.

Вместе с тем действие указанного положения не распространяется на требования к документированию: