Президент Европейского парламента подписала решение о выделении 90 млрд евро для Украины

Президент Европейского парламента Роберт Мецол 24 февраля подписал решение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро . Об этом она сообщила в сети X, отметив неизменную поддержку Киева со стороны ЕС.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эти средства будут выделены в течение 2026 и 2027 годов и станут ключевым финансовым ресурсом для устойчивости страны.

Куда направят деньги?

Согласно заявлению Мецоли, финансовая помощь имеет четко определенные приоритеты:

поддержание функционирования основных государственных служб;

сохранение сильной обороны Украины;

защиты нашей общей безопасности и свободы;

достижение реального и продолжительного мира;

закрепление будущего Украины в Европе.

Контекст решения

Этот кредит является частью масштабного пакета поддержки, призванного предоставить Украине прогнозируемое финансирование на следующие два года. Подпись Мецоли завершает официальную процедуру со стороны Европарламента, открывая путь к непосредственным выплатам.

Напомним

Минфин писал, что 11 февраля депутаты Европарламента проголосовали за три законодательных акта, которые открывают Украине возможность получить кредит в размере 90 млрд евро на фоне продолжающейся агрессии со стороны россии.

На что выделяют средства

Из этой суммы 30 млрд евро будет направлено на макрофинансовую помощь и бюджетную поддержку через специальный механизм ЕС для Украины. Еще 60 млрд. выделят на усиление обороноспособности Украины и закупку военного оборудования.

Это обеспечит быстрый доступ к критически важным оборонным товарам преимущественно от производителей Украины, стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭС)/Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

В случае, если некоторые из оборонных материалов не будут немедленно доступны из этих источников для срочной поставки в Украину, предусмотрен ряд целевых исключений для поставок из других стран.

Предоставление финансовой помощи будет происходить в соответствии с реальными финансовыми потребностями Украины, определенными в финансовой стратегии, которую подготовила Украина и оценила Еврокомиссия. Стратегия потребует утверждения Совета Е С .

Все финансирование будет предоставляться при условии четкого соблюдения Украиной принципов демократического управления, верховенства права и защиты прав человека, в частности, прав меньшинств. Это предполагает постоянную работу по борьбе с коррупцией и укреплению демократических институтов.