українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
24 февраля 2026, 18:04

Президент Европейского парламента подписала решение о выделении 90 млрд евро для Украины

Президент Европейского парламента Роберт Мецол 24 февраля подписал решение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Об этом она сообщила в сети X, отметив неизменную поддержку Киева со стороны ЕС.

Президент Европейского парламента подписала решение о выделении 90 млрд евро для Украины

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эти средства будут выделены в течение 2026 и 2027 годов и станут ключевым финансовым ресурсом для устойчивости страны.

Куда направят деньги?

Согласно заявлению Мецоли, финансовая помощь имеет четко определенные приоритеты:

  • поддержание функционирования основных государственных служб;
  • сохранение сильной обороны Украины;
  • защиты нашей общей безопасности и свободы;
  • достижение реального и продолжительного мира;
  • закрепление будущего Украины в Европе.

Контекст решения

Этот кредит является частью масштабного пакета поддержки, призванного предоставить Украине прогнозируемое финансирование на следующие два года. Подпись Мецоли завершает официальную процедуру со стороны Европарламента, открывая путь к непосредственным выплатам.

Напомним

Минфин писал, что 11 февраля депутаты Европарламента проголосовали за три законодательных акта, которые открывают Украине возможность получить кредит в размере 90 млрд евро на фоне продолжающейся агрессии со стороны россии.

На что выделяют средства

Из этой суммы 30 млрд евро будет направлено на макрофинансовую помощь и бюджетную поддержку через специальный механизм ЕС для Украины. Еще 60 млрд. выделят на усиление обороноспособности Украины и закупку военного оборудования.

Это обеспечит быстрый доступ к критически важным оборонным товарам преимущественно от производителей Украины, стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭС)/Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

В случае, если некоторые из оборонных материалов не будут немедленно доступны из этих источников для срочной поставки в Украину, предусмотрен ряд целевых исключений для поставок из других стран.

Предоставление финансовой помощи будет происходить в соответствии с реальными финансовыми потребностями Украины, определенными в финансовой стратегии, которую подготовила Украина и оценила Еврокомиссия. Стратегия потребует утверждения Совета Е С.

Все финансирование будет предоставляться при условии четкого соблюдения Украиной принципов демократического управления, верховенства права и защиты прав человека, в частности, прав меньшинств. Это предполагает постоянную работу по борьбе с коррупцией и укреплению демократических институтов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин



