українська
Сменить язык на українська

24 февраля 2026, 14:11 Читати українською

Блокировка счетов стала главной проблемой клиентов банков в 2025 году: НБУ обнародовал статистику жалоб

Национальный банк Украины опубликовал отчет о работе с обращениями граждан за 2025 год. Главной проблемой года стало беспокойство украинцев из-за блокирования и арестов банковских счетов — именно эта тема возглавила рейтинг вопросов как в письменных, так и в устных обращениях к регулятору.

Блокировка счетов стала главной проблемой клиентов банков в 2025 году: НБУ обнародовал статистику жалоб

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Блокировка счетов — проблема № 1

Согласно данным НБУ, вопросы ограничения доступа к средствам стали наиболее резонансными во взаимодействии граждан с банками:

  • 4014 устных обращений поступило на «горячую линию» именно из-за арестов и блокировки карт.
  • 2 409 письменных жалоб были официально поданы регулятору по этой же причине.

Эта тема опередила по количеству обращений даже такие острые вопросы, как мошенничество (1284 жалобы) и проблемы с банковским кредитованием (1140 жалоб).

Другие болезненные вопросы банковского сектора

Кроме блокировки счетов, клиентов банков в 2025 году больше всего беспокоили:

  • Мошенничество: 1 284 письменных обращения.
  • Кредитные споры: 1 140 жалоб по условиям и начислениям.
  • Проблемы с переводами: 1027 случаев, когда средства не доходили до получателя вовремя.
  • Трудности с валютой: 2210 человек пожаловались устно на невозможность свободно снять или обменять иностранную валюту.

Небанки: здесь лидируют долги

Наиболее распространенными вопросами, касающимися деятельности небанковских финансовых учреждений, стали:

  • урегулирование просроченной задолженности — 7 388 обращений,
  • кредитование в НФУ — 1 598 обращений,
  • кредитование военнослужащих — 1 385 обращений,
  • невыплата страхового возмещения — 716 обращений,
  • выплата не в полном объеме страхового возмещения — 508 обращений.

В целом за 2025 год НБУ обработал почти 61 тысячу обращений, что на 4% больше, чем в 2024 году.

Почему банки блокируют счета

Национальный банк объясняет, что блокирование счетов или расторжение деловых отношений происходит, когда банк обнаруживает подозрительные финансовые операции, не соответствующие имеющейся информации о клиенте и его деятельности. В таких случаях служба внутреннего финансового мониторинга банка требует от клиента предоставить дополнительную информацию, документы или пояснения для надлежащей проверки.

Непредоставление этих данных приводит к блокированию счетов и может послужить основанием для одностороннего расторжения деловых отношений банком.

Что делать, если вам заблокировали счет

Алгоритм действий потребителя в случае блокировки счета (рекомендации НБУ):

  • Предоставьте запрашиваемые документы: если банк принял решение о блокировании счетов или отказе от поддержания деловых отношений, необходимо предоставить запрашиваемые информацию/документы/объяснения для опровержения имеющихся в банке подозрений и пересмотра решения.
  • Обратитесь в банк напрямую: если блокировка счета состоялась, но вы не получили от банка никакого запроса о необходимости предоставления информации/документов/объяснений, вам необходимо обратиться непосредственно в банк.
  • Обратитесь в НБУ: в случае обжалования действий или решений банка вы имеете право обратиться в Национальный банк Украины.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
