Национальный банк Украины опубликовал отчет о работе с обращениями граждан за 2025 год. Главной проблемой года стало беспокойство украинцев из-за блокирования и арестов банковских счетов — именно эта тема возглавила рейтинг вопросов как в письменных, так и в устных обращениях к регулятору.
Блокировка счетов стала главной проблемой клиентов банков в 2025 году: НБУ обнародовал статистику жалоб
Блокировка счетов — проблема № 1
Согласно данным НБУ, вопросы ограничения доступа к средствам стали наиболее резонансными во взаимодействии граждан с банками:
- 4014 устных обращений поступило на «горячую линию» именно из-за арестов и блокировки карт.
- 2 409 письменных жалоб были официально поданы регулятору по этой же причине.
Эта тема опередила по количеству обращений даже такие острые вопросы, как мошенничество (1284 жалобы) и проблемы с банковским кредитованием (1140 жалоб).
Другие болезненные вопросы банковского сектора
Кроме блокировки счетов, клиентов банков в 2025 году больше всего беспокоили:
- Мошенничество: 1 284 письменных обращения.
- Кредитные споры: 1 140 жалоб по условиям и начислениям.
- Проблемы с переводами: 1027 случаев, когда средства не доходили до получателя вовремя.
- Трудности с валютой: 2210 человек пожаловались устно на невозможность свободно снять или обменять иностранную валюту.
Небанки: здесь лидируют долги
Наиболее распространенными вопросами, касающимися деятельности небанковских финансовых учреждений, стали:
- урегулирование просроченной задолженности — 7 388 обращений,
- кредитование в НФУ — 1 598 обращений,
- кредитование военнослужащих — 1 385 обращений,
- невыплата страхового возмещения — 716 обращений,
- выплата не в полном объеме страхового возмещения — 508 обращений.
В целом за 2025 год НБУ обработал почти 61 тысячу обращений, что на 4% больше, чем в 2024 году.
Почему банки блокируют счета
Национальный банк объясняет, что блокирование счетов или расторжение деловых отношений происходит, когда банк обнаруживает подозрительные финансовые операции, не соответствующие имеющейся информации о клиенте и его деятельности. В таких случаях служба внутреннего финансового мониторинга банка требует от клиента предоставить дополнительную информацию, документы или пояснения для надлежащей проверки.
Непредоставление этих данных приводит к блокированию счетов и может послужить основанием для одностороннего расторжения деловых отношений банком.
Что делать, если вам заблокировали счет
Алгоритм действий потребителя в случае блокировки счета (рекомендации НБУ):
- Предоставьте запрашиваемые документы: если банк принял решение о блокировании счетов или отказе от поддержания деловых отношений, необходимо предоставить запрашиваемые информацию/документы/объяснения для опровержения имеющихся в банке подозрений и пересмотра решения.
- Обратитесь в банк напрямую: если блокировка счета состоялась, но вы не получили от банка никакого запроса о необходимости предоставления информации/документов/объяснений, вам необходимо обратиться непосредственно в банк.
- Обратитесь в НБУ: в случае обжалования действий или решений банка вы имеете право обратиться в Национальный банк Украины.
