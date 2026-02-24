Блокировка счетов стала главной проблемой клиентов банков в 2025 году: НБУ обнародовал статистику жалоб

Национальный банк Украины опубликовал отчет о работе с обращениями граждан за 2025 год. Главной проблемой года стало беспокойство украинцев из-за блокирования и арестов банковских счетов — именно эта тема возглавила рейтинг вопросов как в письменных, так и в устных обращениях к регулятору.

Блокировка счетов — проблема № 1

Согласно данным НБУ, вопросы ограничения доступа к средствам стали наиболее резонансными во взаимодействии граждан с банками:

4014 устных обращений поступило на «горячую линию» именно из-за арестов и блокировки карт.

2 409 письменных жалоб были официально поданы регулятору по этой же причине.

Эта тема опередила по количеству обращений даже такие острые вопросы, как мошенничество (1284 жалобы) и проблемы с банковским кредитованием (1140 жалоб).

Другие болезненные вопросы банковского сектора

Кроме блокировки счетов, клиентов банков в 2025 году больше всего беспокоили:

Мошенничество: 1 284 письменных обращения.

Кредитные споры: 1 140 жалоб по условиям и начислениям.

Проблемы с переводами: 1027 случаев, когда средства не доходили до получателя вовремя.

Трудности с валютой: 2210 человек пожаловались устно на невозможность свободно снять или обменять иностранную валюту.

Небанки: здесь лидируют долги

Наиболее распространенными вопросами, касающимися деятельности небанковских финансовых учреждений, стали:

урегулирование просроченной задолженности — 7 388 обращений,

кредитование в НФУ — 1 598 обращений,

кредитование военнослужащих — 1 385 обращений,

невыплата страхового возмещения — 716 обращений,

выплата не в полном объеме страхового возмещения — 508 обращений.

В целом за 2025 год НБУ обработал почти 61 тысячу обращений, что на 4% больше, чем в 2024 году.

Почему банки блокируют счета

Национальный банк объясняет, что блокирование счетов или расторжение деловых отношений происходит, когда банк обнаруживает подозрительные финансовые операции, не соответствующие имеющейся информации о клиенте и его деятельности. В таких случаях служба внутреннего финансового мониторинга банка требует от клиента предоставить дополнительную информацию, документы или пояснения для надлежащей проверки.

Непредоставление этих данных приводит к блокированию счетов и может послужить основанием для одностороннего расторжения деловых отношений банком.

Что делать, если вам заблокировали счет

Алгоритм действий потребителя в случае блокировки счета (рекомендации НБУ):