Главное за понедельник: украинцы инвестируют в золото, monobank изменил тарифы на IBAN-переводы

Украинцы активно инвестируют в золото: Нацбанк обнародовал новую статистику рынка драгоценных металлов

Национальный банк Украины расширил перечень открытых данных о валютном рынке, добавив подробную информацию об операциях с банковскими металлами. Отныне общественность и аналитики могут отслеживать объемы покупки золота, серебра и других металлов без физической поставки, а также статистику физических операций населения с этими активами. Новые данные уже выявили интересный тренд: клиенты банков активно скупают золото на миллионы долларов, тогда как обратная продажа остается на мизерном уровне.

monobank изменил тарифы на IBAN-переводы