Главное за понедельник: украинцы инвестируют в золото, monobank изменил тарифы на IBAN-переводы

Главные финансовые новости за понедельник, 23 февраля.

Главные финансовые новости за понедельник, 23 февраля.

Украинцы активно инвестируют в золото: Нацбанк обнародовал новую статистику рынка драгоценных металлов

Национальный банк Украины расширил перечень открытых данных о валютном рынке, добавив подробную информацию об операциях с банковскими металлами. Отныне общественность и аналитики могут отслеживать объемы покупки золота, серебра и других металлов без физической поставки, а также статистику физических операций населения с этими активами. Новые данные уже выявили интересный тренд: клиенты банков активно скупают золото на миллионы долларов, тогда как обратная продажа остается на мизерном уровне.

monobank изменил тарифы на IBAN-переводы

Впервые с момента запуска в 2017 году monobank изменил тарифы на IBAN-переводы. Отныне все платежи по реквизитам IBAN из собственных средств клиентов осуществляются без комиссии — независимо от суммы.

Китай и Бразилия выиграют от новых тарифов Трампа, союзники США понесут убытки

Соединенные Штаты Америки активировали новый тарифный режим, установив временный универсальный импортный сбор на уровне 15% на большинство товаров. Этот шаг стал быстрой реакцией Белого дома на решение Верховного суда об отмене предыдущих пошлин. Парадоксальным образом новые правила существенно облегчили таможенное бремя для стран, которые США ранее жестко критиковали, одновременно ударив по экономикам ближайших союзников.

На банкнотах 200 гривен появится лозунг «Слава Украине! Героям Слава!»

Национальный банк Украины продолжает традицию обновления дизайна национальной валюты. Уже с 25 февраля 2026 года в наличном обращении появятся модифицированные банкноты номиналом 200 гривен, главной особенностью которых станет знаменитое украинское приветствие.

Гетманцев: НКЦБФР станет главным регулятором криптовалютного рынка в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получит статус основного регулятора рынка виртуальных активов согласно закону, который вскоре рассмотрят во втором чтении. Такую позицию озвучил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Источник: Минфин
