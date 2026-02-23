Multi от Минфин
23 февраля 2026, 10:55

Китай и Бразилия выиграют от новых тарифов Трампа, союзники США понесут убытки

Соединенные Штаты Америки активировали новый тарифный режим, установив временный универсальный импортный сбор на уровне 15% на большинство товаров. Этот шаг стал быстрой реакцией Белого дома на решение Верховного суда об отмене предыдущих пошлин. Парадоксальным образом новые правила существенно облегчили таможенное бремя для стран, которые США ранее жестко критиковали, одновременно ударив по экономикам ближайших союзников. Об этом сообщает аналитическая платформа Global Trade Alert.

Соединенные Штаты Америки активировали новый тарифный режим, установив временный универсальный импортный сбор на уровне 15% на большинство товаров.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменилась таможенная нагрузка

Новые пошлины введены в соответствии со статьей 122 американского торгового законодательства. Изначально администрация объявила о ставке в 10%, однако уже 22 февраля она была повышена до максимальных 15%. Новые тарифы начнут действовать с 24 февраля 2026 года и продлятся ровно 150 дней.

Благодаря этому решению, как показывает масштабный анализ более 274 тысяч торговых потоков, средневзвешенная таможенная ставка США (учитывающая реальные объемы торговли) теперь составляет 13,2%.

Для сравнения, аналитики приводят другие сценарии:

  • 15,3% — такой уровень действовал до решения Верховного суда.
  • 11,6% — такой была бы ставка, если бы правительство оставило пошлину на уровне 10%.
  • 8,3% — до такого показателя упали бы пошлины, если бы Белый дом не ввел никаких замен после отмены предыдущих тарифов.

Кого не коснутся новые правила

Несмотря на то, что новая пошлина является глобальной, она предусматривает ряд важных исключений. Сбор не будет применяться к следующим категориям импорта:

  • Приоритет Статьи 232: товары, на которые уже распространяются пошлины по соображениям национальной безопасности (сталь, алюминий, медь, пиломатериалы и автомобили), освобождаются от нового сбора в пределах действия этих специфических тарифов.
  • Зона свободной торговли: продукция из Канады и Мексики, ввозимая беспошлинно в рамках действующего соглашения, сохраняет свои льготы.
  • Текстиль: одежда и текстильные изделия, импортируемые из стран Центральной Америки и Доминиканской Республики беспошлинно, также не облагаются новым налогом.
  • Специальный перечень: примерно 1 100 специфических товарных кодов полностью освобождены от надбавки.

Парадокс Трампа: победители и побежденные

Переход от прежней системы индивидуальных пошлин к единому универсальному тарифу в 15% создал неожиданный эффект на рынке, коренным образом изменив расстановку сил среди 20 главных стран-импортеров США.

Страны, которые выиграли (получили снижение пошлин):

Государства, которые ранее страдали от целенаправленных высоких санкционных тарифов (так называемых пошлин IEEPA), почувствовали наибольшее облегчение. Новый единый сбор оказался значительно ниже их прежних жестких ставок.

  • Бразилия: таможенная нагрузка снизилась сразу на 13,6 процентных пункта (п.п.).
  • Китай: налоги снизились на 7,1 п.п.
  • Индия: снижение составило 5,6 п.п.

Страны, которые проиграли (получили рост пошлин):

Вместо этого государства, которые ранее имели очень низкие тарифы или вообще избегали торговых войн, теперь вынуждены платить больше из-за введения 15-процентного барьера. Самый большой удар пришелся на экономики давних союзников США:

  • Великобритания: рост налогов на 2,1 п.п.
  • Италия: рост на 1,7 п.п.
  • Сингапур: рост на 1,1 п.п.

Новая система существенно сократила разрыв в налоговой нагрузке между разными странами. Хотя Китай и в дальнейшем несет самое высокое относительное тарифное бремя по сравнению со среднемировыми показателями, этот разрыв значительно сократился. В итоге новый тариф сыграл на руку именно тем государствам, которые президент США Дональд Трамп чаще всего жестко критиковал, тогда как Евросоюз, Великобритания и Япония получили неожиданный финансовый удар.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
