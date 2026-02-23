Гетманцев: НКЦБФР станет главным регулятором криптовалютного рынка в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получит статус основного регулятора рынка виртуальных активов согласно закону, который вскоре рассмотрят во втором чтении. Такую позицию озвучил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в беседе с Forbes Ukraine. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Детали законопроекта

Парламент одобрил в первом чтении 3 сентября 2024 года законопроект, регулирующий налогообложение и оборот криптовалют и цифровых активов. Однако окончательное принятие документа затянулось из-за невыясненного вопроса о выборе регулятора нового сегмента финансового рынка.

Гетманцев пояснил, что финансовый комитет готов назначить НКЦБФР главным регулятором рынка виртуальных активов, а Национальному банку отвести роль вспомогательного органа. Такое решение связано с ожиданиями полного обновления руководства Нацкомиссии по ценным бумагам со стороны Офиса президента.

«Сейчас очень интенсивно идет работа группы, планируем в марте уже вынести законопроект по криптовалюте на второе чтение», — сказал народный депутат.

Система налогообложения криптовалют

Законопроект № 10225-д устанавливает специальный налоговый режим для операций с виртуальными активами. В течение первого года действия закона владельцы криптовалют будут платить только 5% налога на доходы физических лиц. Налог будет рассчитываться исключительно из фактической прибыли — разницы между расходами на приобретение и доходами от продажи криптоактивов.

После завершения льготного периода налогообложение криптовалют будет происходить по стандартной ставке для инвестиционных доходов: 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора.

Изменения в регуляторе

Осенью 2024 года Гетманцев выступал за назначение Национального банка регулятором криптовалютного рынка, критикуя способность НКЦБФР выполнять такие функции. Однако позиция изменилась после кадровых перемен в руководстве комиссии.

Президент Владимир Зеленский в конце 2024 года уволил с должности председателя НКЦБФР Руслана Магомедова. В январе 2025 года новым руководителем комиссии стал Алексей Семенюк.

До окончательного принятия закона депутатам необходимо согласовать продолжительность переходного периода для легализации активов и перечень услуг, которые не будут облагаться налогом.