На банкнотах 200 гривен появится лозунг «Слава Украине! Героям Слава!»

Национальный банк Украины продолжает традицию обновления дизайна национальной валюты . Уже с 25 февраля 2026 года в наличном обращении появятся модифицированные банкноты номиналом 200 гривен, главной особенностью которых станет знаменитое украинское приветствие. Об этом официально сообщила пресс-служба НБУ .

Что именно изменилось в дизайне

Обновление носит символический характер и не изменяет привычный вид купюры до неузнаваемости.

Новый элемент: Патриотический лозунг «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!» напечатан в правой верхней части на обратной стороне банкноты.

Базовый дизайн: Все остальные визуальные элементы и сложные системы защиты от подделок остались полностью идентичными привычной 200-гривневой купюре образца 2019 года.

С 25 февраля Нацбанк начнет отгружать эти модифицированные деньги коммерческим банкам и инкассаторским компаниям, после чего они постепенно разойдутся по всей стране через банкоматы и кассы магазинов.

Нужно ли обменивать старые деньги?

Национальный банк отдельно подчеркивает: гражданам не нужно специально идти в банки и обменивать старые 200-гривневые купюры на новые.

Модифицированные банкноты будут находиться в обращении параллельно с деньгами предыдущих лет выпуска. Они являются абсолютно равноценным законным платежным средством. Все физические и юридические лица обязаны принимать их по номинальной стоимости для любых платежей, переводов или пополнения счетов на всей территории Украины без каких-либо ограничений.

Как гривна становится более патриотичной

Процесс дополнения национальной валюты лозунгом современной Украины стартовал в августе 2024 года и был приурочен к 33-й годовщине независимости нашего государства. Нацбанк внедряет эти изменения постепенно.

На сегодняшний день в кошельках украинцев уже можно найти такие обновленные купюры:

500 и 1000 гривен — введены в обращение с 8 августа 2024 года.

50 гривен — появились с 23 августа 2024 года.

20 гривен — выпущены с 21 августа 2025 года.

Единственной банкнотой из текущего модельного ряда, которая еще ждет патриотическую модификацию, остается купюра номиналом 100 гривен. В НБУ обещают сообщить о дате ее обновления дополнительно.