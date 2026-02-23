Национальный банк Украины продолжает традицию обновления дизайна национальной валюты. Уже с 25 февраля 2026 года в наличном обращении появятся модифицированные банкноты номиналом 200 гривен, главной особенностью которых станет знаменитое украинское приветствие. Об этом официально сообщила пресс-служба НБУ.
На банкнотах 200 гривен появится лозунг «Слава Украине! Героям Слава!»
Что именно изменилось в дизайне
Обновление носит символический характер и не изменяет привычный вид купюры до неузнаваемости.
Новый элемент: Патриотический лозунг «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!» напечатан в правой верхней части на обратной стороне банкноты.
Базовый дизайн: Все остальные визуальные элементы и сложные системы защиты от подделок остались полностью идентичными привычной 200-гривневой купюре образца 2019 года.
С 25 февраля Нацбанк начнет отгружать эти модифицированные деньги коммерческим банкам и инкассаторским компаниям, после чего они постепенно разойдутся по всей стране через банкоматы и кассы магазинов.
Нужно ли обменивать старые деньги?
Национальный банк отдельно подчеркивает: гражданам не нужно специально идти в банки и обменивать старые 200-гривневые купюры на новые.
Модифицированные банкноты будут находиться в обращении параллельно с деньгами предыдущих лет выпуска. Они являются абсолютно равноценным законным платежным средством. Все физические и юридические лица обязаны принимать их по номинальной стоимости для любых платежей, переводов или пополнения счетов на всей территории Украины без каких-либо ограничений.
Как гривна становится более патриотичной
Процесс дополнения национальной валюты лозунгом современной Украины стартовал в августе 2024 года и был приурочен к 33-й годовщине независимости нашего государства. Нацбанк внедряет эти изменения постепенно.
На сегодняшний день в кошельках украинцев уже можно найти такие обновленные купюры:
- 500 и 1000 гривен — введены в обращение с 8 августа 2024 года.
- 50 гривен — появились с 23 августа 2024 года.
- 20 гривен — выпущены с 21 августа 2025 года.
Единственной банкнотой из текущего модельного ряда, которая еще ждет патриотическую модификацию, остается купюра номиналом 100 гривен. В НБУ обещают сообщить о дате ее обновления дополнительно.
