17 февраля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: верификация Starlink, страх отключения Visa и Mastercard в Великобритании, ОВГЗ

Главные финансовые новости за вторник, 17 февраля.

Главные финансовые новости за вторник, 17 февраля.

Starlink в «белом списке»: Минцифры упрощает верификацию через Новую почту и Укрпочту

Теперь процедура подтверждения собственности стала значительно доступнее: физические лица могут внести свое устройство в «белый список» не только в ЦНАПах, но и в отделениях крупнейших почтовых операторов страны — Новой почты и Укрпочты.

Британские банки создают собственную платежную систему из-за опасений отключения Visa и Mastercard

Руководители ведущих банков Великобритании приступают к разработке национальной альтернативы американским платежным гигантам Visa и Mastercard. Этот шаг вызван опасениями, что правительство США под руководством Дональда Трампа может использовать платежные системы как инструмент геополитического давления и отключить страну от жизненно важных финансовых услуг.

Золото упало до недельного минимума на фоне укрепления доллара и ожидания переговоров в Женеве

Во вторник, 17 февраля 2026 года, цены на золото продемонстрировали стремительное падение, достигнув минимума за последние десять дней. Давление на «желтый металл» вызвало укрепление американского доллара и определенная пауза в спросе на защитные активы, пока инвесторы ожидают новостей с геополитической арены и сигналов от Федеральной резервной системы США.

Риски ИИ на фондовом рынке США угрожают статусу доллара как «тихой гавани» — Deutsche Bank

Аналитики Deutsche Bank выступили с резонансным предупреждением, которое вызвало волнение на мировых финансовых рынках. Согласно докладу банка, стремительное внедрение искусственного интеллекта в торговлю на рынке акций США создает системные уязвимости, которые могут подорвать доверие к доллару как самому надежному резервному активу мира.

Минфин привлек 17,4 млрд грн на ОВГЗ и продолжил снижение ставок

Министерство финансов 17 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,40 млрд грн в эквиваленте, что на 4,80 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 12,60 млрд грн. При этом Минфин продолжил снижать ставки гривневых ОВГЗ.

Источник: Минфин
