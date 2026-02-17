Главное за вторник: верификация Starlink, страх отключения Visa и Mastercard в Великобритании, ОВГЗ

Руководители ведущих банков Великобритании приступают к разработке национальной альтернативы американским платежным гигантам Visa и Mastercard. Этот шаг вызван опасениями, что правительство США под руководством Дональда Трампа может использовать платежные системы как инструмент геополитического давления и отключить страну от жизненно важных финансовых услуг.

Золото упало до недельного минимума на фоне укрепления доллара и ожидания переговоров в Женеве

Во вторник, 17 февраля 2026 года, цены на золото продемонстрировали стремительное падение, достигнув минимума за последние десять дней. Давление на «желтый металл» вызвало укрепление американского доллара и определенная пауза в спросе на защитные активы, пока инвесторы ожидают новостей с геополитической арены и сигналов от Федеральной резервной системы США.

Риски ИИ на фондовом рынке США угрожают статусу доллара как «тихой гавани» — Deutsche Bank