Британские банки создают собственную платежную систему из-за опасений отключения Visa и Mastercard

Руководители ведущих банков Великобритании приступают к разработке национальной альтернативы американским платежным гигантам Visa и Mastercard . Этот шаг вызван опасениями, что правительство США под руководством Дональда Трампа может использовать платежные системы как инструмент геополитического давления и отключить страну от жизненно важных финансовых услуг. Об этом сообщает The Guardian.

Угроза зависимости от американских технологий

Сегодня около 95% всех карточных транзакций в Соединенном Королевстве осуществляются через системы Visa и Mastercard. Поскольку население почти полностью отказалось от наличных денег, такое доминирование делает экономику крайне уязвимой к внешним факторам.

Беспокойство усилилось после недавних угроз Дональда Трампа в адрес европейских союзников по НАТО (в частности, в контексте споров по поводу Гренландии). Кроме того, опыт санкций против России наглядно продемонстрировал, что отключение американских финансовых сервисов лишает граждан доступа к собственным средствам и парализует розничную торговлю.

«Если бы Mastercard и Visa отключились, это отбросило бы нас в 1950-е годы. Конечно, нам нужна суверенная платежная система», — отметил один из руководителей проекта.

Создание DeliveryCo: кто финансирует запасной план

Первая встреча по запуску новой системы состоится в этот четверг под председательством Вима Мару, главы подразделения банка Barclays в Великобритании. Финансирование проекта возьмут на себя компании лондонского Сити, но он также имеет поддержку правительства.

В группу инвесторов вошли такие гиганты, как Santander UK, NatWest, Nationwide, Lloyds Banking Group, сеть банкоматов Link и Coventry Building Society. Парадоксально, но сами компании Visa и Mastercard также присоединились к инициативе, чтобы иметь голос и сохранить свое влияние на местном рынке.

Компания, которая будет заниматься созданием альтернативы, получила рабочее название DeliveryCo. Эта группа разработает юридическую структуру и модель финансирования, а Банк Англии (центральный банк) до следующего года подготовит технические чертежи новой инфраструктуры. Ожидается, что система полноценно заработает к 2030 году.

Реакция Европы и официальные заявления

Подобные панические настроения царят и в Европейском Союзе. Председатель комитета Европарламента по экономическим и монетарным вопросам Орор Лалюк в прошлом месяце выступила с жестким предупреждением:

«Visa, Mastercard… насущной проблемой является наша платежная система. Трамп может все отключить. Остальное — это поэзия. Я срочно прошу комиссию организовать европейский Airbus для платежных систем: вы не сможете сказать, что вас не предупреждали».

Сами компании Visa и Mastercard заявили о своей приверженности британскому рынку и отметили, что приветствуют здоровую конкуренцию.

