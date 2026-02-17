Британские банки создают собственную платежную систему из-за опасений отключения Visa и Mastercard

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2026, 19:11 Читати українською

Британские банки создают собственную платежную систему из-за опасений отключения Visa и Mastercard

Руководители ведущих банков Великобритании приступают к разработке национальной альтернативы американским платежным гигантам Visa и Mastercard. Этот шаг вызван опасениями, что правительство США под руководством Дональда Трампа может использовать платежные системы как инструмент геополитического давления и отключить страну от жизненно важных финансовых услуг. Об этом сообщает The Guardian.

Руководители ведущих банков Великобритании приступают к разработке национальной альтернативы американским платежным гигантам Visa и Mastercard.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Угроза зависимости от американских технологий

Сегодня около 95% всех карточных транзакций в Соединенном Королевстве осуществляются через системы Visa и Mastercard. Поскольку население почти полностью отказалось от наличных денег, такое доминирование делает экономику крайне уязвимой к внешним факторам.

Беспокойство усилилось после недавних угроз Дональда Трампа в адрес европейских союзников по НАТО (в частности, в контексте споров по поводу Гренландии). Кроме того, опыт санкций против России наглядно продемонстрировал, что отключение американских финансовых сервисов лишает граждан доступа к собственным средствам и парализует розничную торговлю.

«Если бы Mastercard и Visa отключились, это отбросило бы нас в 1950-е годы. Конечно, нам нужна суверенная платежная система», — отметил один из руководителей проекта.

Создание DeliveryCo: кто финансирует запасной план

Первая встреча по запуску новой системы состоится в этот четверг под председательством Вима Мару, главы подразделения банка Barclays в Великобритании. Финансирование проекта возьмут на себя компании лондонского Сити, но он также имеет поддержку правительства.

В группу инвесторов вошли такие гиганты, как Santander UK, NatWest, Nationwide, Lloyds Banking Group, сеть банкоматов Link и Coventry Building Society. Парадоксально, но сами компании Visa и Mastercard также присоединились к инициативе, чтобы иметь голос и сохранить свое влияние на местном рынке.

Компания, которая будет заниматься созданием альтернативы, получила рабочее название DeliveryCo. Эта группа разработает юридическую структуру и модель финансирования, а Банк Англии (центральный банк) до следующего года подготовит технические чертежи новой инфраструктуры. Ожидается, что система полноценно заработает к 2030 году.

Реакция Европы и официальные заявления

Подобные панические настроения царят и в Европейском Союзе. Председатель комитета Европарламента по экономическим и монетарным вопросам Орор Лалюк в прошлом месяце выступила с жестким предупреждением:

«Visa, Mastercard… насущной проблемой является наша платежная система. Трамп может все отключить. Остальное — это поэзия. Я срочно прошу комиссию организовать европейский Airbus для платежных систем: вы не сможете сказать, что вас не предупреждали».

Сами компании Visa и Mastercard заявили о своей приверженности британскому рынку и отметили, что приветствуют здоровую конкуренцию.

К теме: Европейские банки призвали «как можно скорее» сократить зависимость ЕС от Visa и Mastercard

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами