українська
17 февраля 2026, 10:04

Риски ИИ на фондовом рынке США угрожают статусу доллара как «тихой гавани» — Deutsche Bank

Аналитики Deutsche Bank выступили с резонансным предупреждением, которое повлекло за собой волнение на мировых финансовых рынках. Согласно докладу банка, стремительное внедрение искусственного интеллекта в торговлю на рынке акций США создает системные уязвимости, которые могут подорвать доверие к доллару как надежному резервному активу мира. Об этом сообщает CNBC.

Риски ИИ на фондовом рынке США угрожают статусу доллара как «тихой гавани» - Deutsche Bank
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На фоне этой новости акции самого Deutsche Bank упали на 3,8%, торгуясь на уровне $35,28.

Искусственный интеллект как системная угроза

Эксперты банка отмечают, что зависимость от торговых алгоритмов на базе ИИ стремительно растет. На стратегию с использованием ИИ сейчас приходится около 35% ежедневного объема торгов акциями в США (против 22% два года назад). В общей сложности более 60% сделок на рынке уже привлекают алгоритмические системы.

Аналитики отмечают, что ИИ-алгоритмы могут усиливать колебания рынка и искажать реальную стоимость активов. В качестве примера приводятся события мая 2024 года, когда массовая распродажа, спровоцированная алгоритмами, привела к падению индекса S&P 500 на 2,5% в течение одного дня.

Если нестабильность, вызванная ИИ, будет продолжаться, глобальные инвесторы и центробанки могут начать диверсификацию своих резервов, сокращая долю доллара (в настоящее время занимает 59% мировых валютных резервов).

Реакция рынков и экспертов

Рынок мгновенно отреагировал на отчет Deutsche Bank:

  • Индекс доллара снизился на 1,4%.
  • Индекс VIX (индикатор «страха» рынка) подскочил на 18%.

Это тревожный сигнал. Если крупные учреждения начнут сомневаться в надежности доллара, стоимость защиты от рисков будет расти очень быстро", — прокомментировал Морган Адамс, главный стратег Larkspur Capital.

Что дальше

Deutsche Bank призывает регуляторов ввести более строгий надзор за ИИ-торговлей, чтобы предотвратить коллапс на фондовом рынке США стоимостью $25 триллионов.

Для самого банка ситуация остается напряженной — цена акций Deutsche Bank приблизилась к критическому уровню поддержки в $34,90. Проделка этой отметки может спровоцировать дальнейшее падение, поскольку инвесторы обеспокоены уязвимостью европейского банковского сектора и макроэкономическим давлением.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
