Во вторник, 17 февраля 2026 года, цены на золото продемонстрировали стремительное падение, достигнув минимума за последние десять дней. Давление на «желтый металл» повлекло за собой укрепление американского доллара и определенную паузу в спросе на защитные активы, пока инвесторы ожидают новостей с геополитических арен и сигналов от Федеральной резервной системы США. Об этом сообщает Reuters.
Золото упало до недельного минимума на фоне укрепления доллара и ожидания переговоров в Женеве
Цены на драгоценные металлы
По состоянию на утро вторника рынок продемонстрировал следующие изменения:
- Спотовое золото упало на 1,5% до $4 918,65 за тройскую унцию после потери более 2% в начале сессии.
- Золотые фьючерсы (США) потеряли 2,2%, опустившись до $4937.
- Серебро обрушилось на 2,5% до $74,63 за унцию.
- Платина и палладий потеряли 2,5% и 3,1% соответственно.
Укрепление индекса доллара на 0,2% сделало золото более дорогим для владельцев других валют, что традиционно сдерживает активность покупателей.
Геополитика в центре внимания: Женева становится хабом переговоров
Трейдеры перешли в режим ожидания из-за чрезвычайно насыщенного дипломатического графика в Женеве:
- Украина — рф: во вторник и среду при посредничестве США проходят мирные переговоры между представителями Украины и россии.
- США — Иран: в Женеве также проходят косвенные ядерные переговоры на фоне концентрации вооруженных сил Вашингтона на Ближнем Востоке.
«Спрос на активы-хранилища приостановился, поскольку рынки ожидают большей ясности в ходе переговоров», — объясняет аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.
Ожидание от ФРС
Помимо политики рынок фокусируется на экономике. В среду ожидается публикация протоколов январского заседания ФРС, которые могут дать подсказки по поводу предстоящего снижения процентных ставок. В настоящее время инструмент FedWatch от CME указывает, что рынок ожидает первого снижения ставки в июне 2026 года. Поскольку золото не приносит дивидендов, оно становится более привлекательным именно в условиях низких ставок.
Прогноз: курс на $6 000
Несмотря на текущую коррекцию, эксперты остаются оптимистами в среднесрочной перспективе:
- Ожидается, что цена золота закрепится выше психологической отметки в 5 000 долларов.
- Из-за общей геополитической нестабильности аналитики прогнозируют постепенное увеличение стоимости золота до $6 000 до конца года.
Стоит отметить, что торговая активность во вторник была несколько ограничена из-за празднования Лунного Нового года в Китае, Гонконге, Сингапуре, Тайване и Южной Корее, где рынки закрыты.
