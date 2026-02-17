Multi от Минфин
17 февраля 2026, 13:07

Золото упало до недельного минимума на фоне укрепления доллара и ожидания переговоров в Женеве

Во вторник, 17 февраля 2026 года, цены на золото продемонстрировали стремительное падение, достигнув минимума за последние десять дней. Давление на «желтый металл» повлекло за собой укрепление американского доллара и определенную паузу в спросе на защитные активы, пока инвесторы ожидают новостей с геополитических арен и сигналов от Федеральной резервной системы США. Об этом сообщает Reuters.

Золото упало до недельного минимума на фоне укрепления доллара и ожидания переговоров в Женеве
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цены на драгоценные металлы

По состоянию на утро вторника рынок продемонстрировал следующие изменения:

  • Спотовое золото упало на 1,5% до $4 918,65 за тройскую унцию после потери более 2% в начале сессии.
  • Золотые фьючерсы (США) потеряли 2,2%, опустившись до $4937.
  • Серебро обрушилось на 2,5% до $74,63 за унцию.
  • Платина и палладий потеряли 2,5% и 3,1% соответственно.

Укрепление индекса доллара на 0,2% сделало золото более дорогим для владельцев других валют, что традиционно сдерживает активность покупателей.

Геополитика в центре внимания: Женева становится хабом переговоров

Трейдеры перешли в режим ожидания из-за чрезвычайно насыщенного дипломатического графика в Женеве:

  • Украина — рф: во вторник и среду при посредничестве США проходят мирные переговоры между представителями Украины и россии.
  • США — Иран: в Женеве также проходят косвенные ядерные переговоры на фоне концентрации вооруженных сил Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Спрос на активы-хранилища приостановился, поскольку рынки ожидают большей ясности в ходе переговоров», — объясняет аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Ожидание от ФРС

Помимо политики рынок фокусируется на экономике. В среду ожидается публикация протоколов январского заседания ФРС, которые могут дать подсказки по поводу предстоящего снижения процентных ставок. В настоящее время инструмент FedWatch от CME указывает, что рынок ожидает первого снижения ставки в июне 2026 года. Поскольку золото не приносит дивидендов, оно становится более привлекательным именно в условиях низких ставок.

Прогноз: курс на $6 000

Несмотря на текущую коррекцию, эксперты остаются оптимистами в среднесрочной перспективе:

  • Ожидается, что цена золота закрепится выше психологической отметки в 5 000 долларов.
  • Из-за общей геополитической нестабильности аналитики прогнозируют постепенное увеличение стоимости золота до $6 000 до конца года.

Стоит отметить, что торговая активность во вторник была несколько ограничена из-за празднования Лунного Нового года в Китае, Гонконге, Сингапуре, Тайване и Южной Корее, где рынки закрыты.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
