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14 июня 2026, 8:54 Читати українською

МВФ пересмотрел прогноз экономического роста Украины в сторону ухудшения

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста украинской экономики по результатам этого года до 1,0−1,6%, в то время как в апрельском World Economic Outlook (WEO) он оценивал его в 2%, а при утверждении новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в конце февраля в диапазоне 1,8−2,5%. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста украинской экономики по результатам этого года до 1,0−1,6%, в то время как в апрельском World Economic Outlook (WEO) он оценивал его в 2%, а при утверждении новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в конце февраля в диапазоне 1,8−2,5%.

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Почему ухудшили прогноз

«Рост ВВП замедлится до 1,0−1,6% в 2026 году из-за последствий продолжающейся войны россии в Украине и последствий войны на Ближнем Востоке, а риски остаются чрезвычайно высокими», — говорится в пресс-релизе Фонда на его сайте в пятницу вечером о достижении соглашения о первом пересмотре программы EFF.

МВФ отметил, что макроэкономическая стабильность в целом сохраняется, несмотря на войну России, а также последствия войны на Ближнем Востоке благодаря обоснованной макроэкономической политике и масштабной внешней поддержке со стороны партнеров Украины.

Читайте: Госстат ухудшил оценку падения ВВП Украины в первом квартале 2026 года

Фонд добавил, что Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает достаточный уровень международных резервов, сохраняет финансовую стабильность и удерживает инфляционные ожидания на низком уровне, несмотря на потрясения.

Прогнозы Правительства и НБУ по ВВП

Нацбанк в апреле снизил прогноз роста ВВП в текущем году до 1,3% с 1,8%, но оставил его на следующий год на уровне 2,8%, а в 2028 году ожидает его ускорение до 3,7%.

Правительственный прогноз, заложенный в госбюджет-2026, предусматривает рост 2,4%, но глава Минэкономики Алексей Соболев на днях сообщил агентству «Интерфакс-Украина» о его пересмотре в сторону уменьшения, но не назвал новый показатель.

Читайте: ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году

ЕБРР в свою очередь ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году с 2,5% до 2,2%, а Всемирный банк до 1,2%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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