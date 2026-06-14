Пенсии с 1 июля вырастут: кому перечислят выплаты и какие суммы установят

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июня 2026, 15:27 Читати українською

Пенсии с 1 июля вырастут: кому перечислят выплаты и какие суммы установят

С 1 июля в Украине вступит в силу очередной этап пересмотра пенсионных выплат, который охватит несколько категорий пенсионеров. В Пенсионном фонде сообщают, что изменения связаны с обновлением прожиточного минимума и корректировкой прибавок, привязанных к этому показателю. Пересчет будет произведен автоматически, без обращений в отделения, пишет Первый Бизнесовый.

С 1 июля в Украине вступит в силу очередной этап пересмотра пенсионных выплат, который охватит несколько категорий пенсионеров.

▶ Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменится размер пенсий

После повышения социальных стандартов возрастет минимальный размер пенсии, а также ряд доплат — в частности, за возраст, за особые заслуги, для участников боевых действий и лиц с инвалидностью.

По предварительным расчетам среднее повышение будет составлять от 100 до 300 гривен, однако точная сумма будет зависеть от индивидуальных параметров каждого пенсионного дела.

Отдельно обновят возрастные доплаты для пенсионеров, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет. Для этих групп предусмотрено увеличение надбавок в пределах 300−700 гривен. В ПФУ отмечают, что все изменения будут отражены в электронных кабинетах получателей сразу после проведения начислений.

Читайте: Гетманцев назвал, какую минимальную пенсию может разрешить бюджет в условиях войны

В то же время, в ведомстве предостерегают, что не все пенсии вырастут одинаково.

Если человек получает минимальную выплату или имеет максимальные коэффициенты, то повышение может быть незначительным. В некоторых случаях сумма останется на прежнем уровне, поскольку отдельные прибавки не зависят от прожиточного минимума.

Сколько получают пенсионеры

Больше пенсионеров получают от 5 до 10 тысяч гривен — это 3,66 миллиона человек или 36% от общего количества. Средняя пенсия в этой категории — 6686 гривен, а доля таких пенсионеров увеличилась с 29% до 36%.

Растет и количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен — 1,86 миллиона. Если год назад таких было 15%, то сейчас уже 19%. В этой группе средняя пенсия достигает 16,5 тысячи гривен.

В то же время постепенно уменьшается доля пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тысяч гривен. Сейчас это 1,74 миллиона человек, или 17%, в то время как год назад их было около 20%. Средняя пенсия здесь примерно 4,5 тысячи гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает ekokill и 96 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами