Пенсии с 1 июля вырастут: кому перечислят выплаты и какие суммы установят

С 1 июля в Украине вступит в силу очередной этап пересмотра пенсионных выплат, который охватит несколько категорий пенсионеров. В Пенсионном фонде сообщают, что изменения связаны с обновлением прожиточного минимума и корректировкой прибавок, привязанных к этому показателю. Пересчет будет произведен автоматически, без обращений в отделения, пишет Первый Бизнесовый.

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Как изменится размер пенсий

После повышения социальных стандартов возрастет минимальный размер пенсии, а также ряд доплат — в частности, за возраст, за особые заслуги, для участников боевых действий и лиц с инвалидностью.

По предварительным расчетам среднее повышение будет составлять от 100 до 300 гривен, однако точная сумма будет зависеть от индивидуальных параметров каждого пенсионного дела.

Отдельно обновят возрастные доплаты для пенсионеров, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет. Для этих групп предусмотрено увеличение надбавок в пределах 300−700 гривен. В ПФУ отмечают, что все изменения будут отражены в электронных кабинетах получателей сразу после проведения начислений.

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В то же время, в ведомстве предостерегают, что не все пенсии вырастут одинаково.

Если человек получает минимальную выплату или имеет максимальные коэффициенты, то повышение может быть незначительным. В некоторых случаях сумма останется на прежнем уровне, поскольку отдельные прибавки не зависят от прожиточного минимума.

Сколько получают пенсионеры

Больше пенсионеров получают от 5 до 10 тысяч гривен — это 3,66 миллиона человек или 36% от общего количества. Средняя пенсия в этой категории — 6686 гривен, а доля таких пенсионеров увеличилась с 29% до 36%.

Растет и количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен — 1,86 миллиона. Если год назад таких было 15%, то сейчас уже 19%. В этой группе средняя пенсия достигает 16,5 тысячи гривен.

В то же время постепенно уменьшается доля пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тысяч гривен. Сейчас это 1,74 миллиона человек, или 17%, в то время как год назад их было около 20%. Средняя пенсия здесь примерно 4,5 тысячи гривен.