Как изменился рейтинг самых богатых стран мира за 25 лет: кто стал новым лидером

Богатейшие страны мира выглядят совсем иначе, чем 25 лет назад. Ирландия поднялась с 14-го места на второе, в то время как Япония опустилась со 2-го на 39-е, несмотря на то, что остается четвертой по величине экономикой мира. Об этом пишет Visual Capitalist.

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Глобальный рейтинг богатства в 2026 году

В таблице ниже сравниваются богатые страны мира в 2000 и 2026 годах на основе номинального ВВП на душу населения.

Впечатляющий взлет Ирландии

Ни одна страна не поднималась в рейтинге быстрее Ирландии.

Ее ВВП на душу населения вырос более чем в пять раз между 2000 и 2026 годами, подняв его с 14-го места на второе в мире. Рост страны отражает десятилетие иностранных инвестиций от многонациональных технологических, фармацевтических и финансовых компаний, использующих Ирландию как европейскую базу.

Сингапур также показал один из самых больших приростов, поднявшись с 20-го на пятое место. Как и Ирландия, город-государство выиграло от своей роли как глобального центра финансов, торговли и передовых отраслей промышленности.

Вместе эти страны иллюстрируют, как меньшие экономики могут быстро подняться в мировых рейтингах богатства, привлекая инвестиции и высокодоходные отрасли промышленности.

Как Япония опустилась со 2-го места на 39-е

Падение Японии является одним из самых впечатляющих сдвигов в мировом рейтинге. В 2000 году только Люксембург имел более высокий ВВП на душу населения. К 2026 году Япония занимает 39 место, несмотря на то, что остается одной из крупнейших экономик мира по общему объему производства.

В 2000 году Япония опережала Швейцарию, Норвегию и Данию. Сегодня все четыре страны имеют значительно более высокие рейтинги. Старение населения, сокращение рабочей силы, десятилетие медленного роста и ослабление иены — все это способствовало ее снижению в рейтинге ВВП на душу населения в долларовом эквиваленте.

Результат подчеркивает разницу между размером экономики и объемом экономического производства на душу населения.

Европа все еще доминирует в рейтингах богатства

Несмотря на значительные подвижки в других регионах, Европа остается ведущей мировой концентрацией стран с высоким уровнем дохода. Девять из 15 лучших стран в рейтинге 2026 года являются европейскими, включая Люксембург, Ирландию, Швейцарию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Австрию, Исландию и Швецию.

Многие из этих стран объединяют высокопроизводительные отрасли промышленности с сильными институтами, квалифицированной рабочей силой и доступом к крупным региональным рынкам через Европейский союз.

Рейтинги также показывают, что экономическое благополучие определяется не только размером страны. Большинство богатейших экономик мира имеют относительно небольшое население, что позволяет сильным отраслям промышленности и высокоценному экспорту приводить к большим прибылям в расчете на душу населения.

Между тем, несколько крупнейших экономик мира, включая Китай, Индию, Бразилию и Индонезию, остаются отсутствующими в списке, несмотря на их растущее глобальное влияние.

У богатых стран не всегда есть богатые граждане

В рейтингах измеряется экономический объем производства на человека, а не благосостояние домохозяйств.

Такие страны как Ирландия и Люксембург занимают одни из первых мест, поскольку они генерируют огромный экономический объем производства по сравнению с численностью населения. Однако такие показатели, как медианный уровень богатства и начисляемого дохода, часто приводят к несколько иному рейтингу.

Вот почему экономисты используют ВВП на душу населения как один из показателей благосостояния, а не полную картину.

Центры богатства мира продолжают меняться

Эти рейтинги напоминают нам, что экономическое лидерство далеко не постоянно.

Двадцать пять лет назад мало кто из наблюдателей мог бы предположить, что Ирландия станет богаче души населения, чем почти любая другая страна на Земле, или что Япония выпадет из самого высокого уровня мирового рейтинга.

Больше всего поражает не то, кто занимает первое место сегодня, а то, насколько поразительно изменилась таблица лидеров. Последняя четверть века показывает, что богатство постоянно сменяется инновациями, инвестициями, демографическими показателями и политикой, создавая новых победителей и одновременно бросая вызов давно устоявшимся лидерам.