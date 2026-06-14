США внесли Alibaba, BYD и Baidu в «черный список»: в чем причина

Министерство обороны США внесло несколько крупных китайских компаний, в частности, технологического гиганта Alibaba, производителя электромобилей BYD и Baidu, в список компаний, которые, по утверждению американской стороны, связаны с китайскими военными, пишет BBC.

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Что известно

Список Министерства обороны преследует цель предупредить американские организации о рисках ведения бизнеса с такими компаниями. В то же время включение в перечень не означает немедленного введения санкций.

Посольство Китая в США сообщило BBC, что этот список является «дискриминационным», и заявило, что китайские компании строго соблюдают законодательство за рубежом.

Список, известный как Section 1260H, был обнародован в Федеральном реестре США 8 июня. В него вошли некоторые из крупнейших китайских компаний, что может еще больше усугубить напряженность между Вашингтоном и Пекином.

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Перечень Пентагона содержит более 80 «китайских военных компаний», прямо или косвенно привлеченных к предоставлению коммерческих услуг в США.

Некоторые из этих компаний непосредственно конкурируют с крупными американскими корпорациями в сфере электромобилей и искусственного интеллекта.

В частности, BYD, не экспортирующая свои автомобили в США, ранее в этом году опередила Tesla и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире.

По мнению эксперта по вопросам государственной политики Технологического университета Наньян Стефани Кам, Пекин, вероятно, расценит этот шаг как «форму экономического сдерживания».

По ее словам, Китай может ответить зеркальными санкциями, включением американских компаний в собственный список или другими дипломатическими мерами.

Согласно списку Alibaba, BYD и технологическая компания Baidu были обвинены в исполнении роли гражданско-военных партнеров китайских оборонных программ.