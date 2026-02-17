Multi от Минфин
17 февраля 2026, 17:07 Читати українською

Starlink в «белом списке»: Минцифры упрощает верификацию через Новую почту и Укрпочту

Теперь процедура подтверждения собственности стала более доступной: физические лица могут внести свое устройство в «белый список» не только в ЦНАПах, но и в отделениях крупнейших почтовых операторов страны — Новой почты и Укрпочты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Starlink в «белом списке»: Минцифры упрощает верификацию через Новую почту и Укрпочту

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как добавить свой Starlink в «белый список»

  • Подготовьте данные терминала — номер учетной записи пользователя на портале Starlink, KIT-номер (серийный номер комплекта), UTID (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID.
  • Возьмите документы — паспорт (книжечка или ID-карта) и РНОКПП (идентификационный код).
  • Посетите ближайшее отделение почты или ЦНАПа.
  • Подайте заявление и ожидайте результата.

В среднем заявление прорабатывается в течение 48 часов, но могут быть незначительные задержки из-за большого спроса на услугу.

Следует отметить, что эта процедура действует исключительно для физических лиц. Юридические лица могут зарегистрировать устройства через портал «Дия», а военные через систему DELTA или ответственных лиц в своих подразделениях.

Читайте также: Минцифры опубликовало инструкцию, как гражданам и бизнесу зарегистрировать Starlink

Укрпочта

В Укрпочте физическое лицо может дистанционно подтвердить только один терминал. Если несколько устройств, их нужно лично принести в отделение для проверки. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, такие правила введены, чтобы предотвратить регистрацию оборудования, которое может находиться на временно оккупированных территориях или использоваться врагом.

Новая почта

В Новой почте пройти верификацию можно без ожидания в живой очереди. Для этого нужно записаться в электронную очередь на сайте компании и прийти в отделение в указанное время.

Предыстория

2 февраля правительство приняло постановление о внедрении белого списка для терминалов спутникового Starlink. В скором времени в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено.

Ранее компания SpaceX Илона Маска в ответ на просьбу министерства обороны Украины принимает ряд мер с целью помешать россиянам применять терминалы спутниковой связи Starlink для ударов беспилотниками.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
