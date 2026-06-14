В Украине студенческие стипендии вырастут вдвое: кто получит повышенные выплаты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июня 2026, 16:30 Читати українською

В Украине студенческие стипендии вырастут вдвое: кто получит повышенные выплаты

С сентября 2026 года в Украине вдвое вырастут академические и именные стипендии для студентов высшего и профессионального высшего образования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

С сентября 2026 года в Украине вдвое вырастут академические и именные стипендии для студентов высшего и профессионального высшего образования.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Есть ли средства в бюджете?

На эти нужды в Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 6,6 миллиарда гривен, что на 1,2 миллиарда гривен больше по сравнению с прошлым годом.

Соответствующие расходы заложены в Государственном бюджете Украины на 2026 год, разработанный Министерством финансов и принятым Верховной Радой 3 декабря 2025 года. Новые размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Как изменится размер выплат

Для студентов высших учебных заведений существенно возрастут как академические, так и именные стипендии. В частности:

  • стипендия президента Украины вырастет с 10 000 гривен до 20 000 гривен в месяц;
  • стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 гривен до 8 800 гривен;
  • стипендия Кабинета министров Украины — с 4 000 гривен до 8 000 гривен;
  • минимальная академическая стипендия — с 2 000 гривен до 4 000 гривен;
  • повышенная академическая (за особые успехи) — с 2 910 гривен до 5 820 гривен;
  • стипендия по отраслевому принципу — с 2550 гривен до 5100 гривен;
  • стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 3 710 гривен до 7 420 гривен.

Повышение предусмотрено и для студентов колледжей:

  • стипендия президента Украины вырастет с 7600 гривен до 15200 гривен;
  • стипендия Верховной Рады Украины — с 3 320 гривен до 6 640 гривен;
  • минимальная академическая стипендия — с 1510 гривен до 3020 гривен;
  • повышенная академическая (за особые успехи) — с 2197 гривен до 4394 гривен;
  • стипендия по отраслевому принципу — с 1 930 гривен до 3 860 гривен;
  • стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 2 809 гривен до 5 618 гривен.

В ведомстве объяснили, что повышение стипендий является частью государственной политики поддержки молодежи, развития человеческого капитала и стимулирования качественного образования в Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Smerch747 и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами