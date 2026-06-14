В Украине студенческие стипендии вырастут вдвое: кто получит повышенные выплаты

С сентября 2026 года в Украине вдвое вырастут академические и именные стипендии для студентов высшего и профессионального высшего образования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Есть ли средства в бюджете?

На эти нужды в Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 6,6 миллиарда гривен, что на 1,2 миллиарда гривен больше по сравнению с прошлым годом.

Соответствующие расходы заложены в Государственном бюджете Украины на 2026 год, разработанный Министерством финансов и принятым Верховной Радой 3 декабря 2025 года. Новые размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Как изменится размер выплат

Для студентов высших учебных заведений существенно возрастут как академические, так и именные стипендии. В частности:

стипендия президента Украины вырастет с 10 000 гривен до 20 000 гривен в месяц;

стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 гривен до 8 800 гривен;

стипендия Кабинета министров Украины — с 4 000 гривен до 8 000 гривен;

минимальная академическая стипендия — с 2 000 гривен до 4 000 гривен;

повышенная академическая (за особые успехи) — с 2 910 гривен до 5 820 гривен;

стипендия по отраслевому принципу — с 2550 гривен до 5100 гривен;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 3 710 гривен до 7 420 гривен.

Повышение предусмотрено и для студентов колледжей:

стипендия президента Украины вырастет с 7600 гривен до 15200 гривен;

стипендия Верховной Рады Украины — с 3 320 гривен до 6 640 гривен;

минимальная академическая стипендия — с 1510 гривен до 3020 гривен;

повышенная академическая (за особые успехи) — с 2197 гривен до 4394 гривен;

стипендия по отраслевому принципу — с 1 930 гривен до 3 860 гривен;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 2 809 гривен до 5 618 гривен.

В ведомстве объяснили, что повышение стипендий является частью государственной политики поддержки молодежи, развития человеческого капитала и стимулирования качественного образования в Украине.