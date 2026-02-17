Минфин привлек 17,4 млрд грн на ОВГЗ и продолжил снижение ставок

Министерство финансов 17 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,40 млрд грн в эквиваленте, что на 4,80 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 12,60 млрд грн. При этом Минфин продолжил снижать ставки гривневых ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,13 млрд грн под 15,34% с погашением 24 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,50%);

2,20 млрд грн под 16,42% с погашением 7 марта 2029 года (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,72%);

8,36 млрд грн под 12,92% с погашением 24 октября 2029 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 13,10%);

В иностранной валюте:

91,95 млн евро под 3,14% с погашением 6 мая 2027 года.

По данным Министерства финансов, с начала полномасштабной войны государство уже привлекло около 2 трлн грн для финансирования своих нужд через инструмент ОВГЗ. Все средства от продаж военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.