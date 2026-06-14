Бизнес активнее инвестирует: капитальные инвестиции в Украине выросли до 893,6 млрд грн

Объем капитальных инвестиций в Украине в 2025 году вырос на 20,3% по сравнению с 2024 годом и составил 893,6 млрд грн. Об этом сообщает Госстат.

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Где больше всего осуществлено капитальных инвестиций

Значительная часть осуществленных капитальных инвестиций сосредоточена:

в промышленности — 36,6% (327,1 млрд грн),

сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 12% (107,3 млрд грн),

транспорте и складской деятельности — 9,5% (84,8 млрд грн),

государственном управлении и обороне — 7,9% (70,3 млрд. грн).

Ведомство уточняет, что подавляющая часть инвестиций сосредоточена в материальных активах — 95,1% от общего объема. В частности, больше средств вложено в машины, оборудование и инвентарь (36,1%), инженерные сооружения (20,8%) и нежилые здания (14,3%).

Основной объем капитальных инвестиций — 73,3% — был направлен на приобретение и создание новых активов.