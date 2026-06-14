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14 июня 2026, 11:54 Читати українською

Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики на 2026 год

Всемирный банк ухудшил прогноз по мировой экономике, предупредив, что война на Ближнем Востоке приведет к замедлению глобального роста до 2,5% в 2026 году — минимального уровня со времен пандемии — против 2,9% в прошлом году.

Всемирный банк ухудшил прогноз по мировой экономике, предупредив, что война на Ближнем Востоке приведет к замедлению глобального роста до 2,5% в 2026 году — минимального уровня со времен пандемии — против 2,9% в прошлом году.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз банкаВ 2027 году рост мировой экономики ускорится до 2,8%, однако останется на 0,4 процентного пункта ниже среднего уровня 2010-х годов.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз банка

В 2027 году рост мировой экономики ускорится до 2,8%, однако останется на 0,4 процентного пункта ниже среднего уровня 2010-х годов. Организация ожидает, что две трети стран мира столкнутся с ухудшением экономических перспектив.

Почему пересмотрели прогноз

Главной причиной пересмотра прогноза стали перебои на энергетическом рынке после закрытия Ормузского пролива. Всемирный банк ожидает, что средняя цена нефти Brent в 2026 году составит $94 за баррель, что на 36% выше уровня прошлого года.

Дополнительное давление окажет рост цен на удобрения, который впоследствии может привести к удорожанию продовольствия.

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На этом фоне мировая инфляция ускорится до 4% против 3,3% годом ранее. При этом Всемирный банк предупреждает, что риски дальнейшего ухудшения остаются значительными: если перебои с поставками энергоносителей окажутся более серьезными и будут сопровождаться финансовой нестабильностью, рост мировой экономики может замедлиться до 1,3%, а инфляция — вырасти до 4,4%.

Кто пострадает сильнее всего

Сильнее всего от кризиса пострадают развивающиеся экономики.

По прогнозу банка, темпы роста в этой группе экономик снизятся до 3,6%, что станет минимальным показателем с окончания пандемии. Наиболее заметный удар придется по странам Персидского залива, где экономический рост может практически остановиться в 2026 году.

К 2028 году десятилетний прогресс в сокращении разрыва по доходам на душу населения между развивающимися (за исключением Китая и Индии) и развитыми экономиками будет практически нулевым. Дополнительной проблемой остается рост долговой нагрузки: совокупный государственный долг развивающихся стран увеличился с менее чем 40% ВВП в 2010 году до более чем 70% ВВП сейчас.

Несмотря на то, что кризис оказывает наибольшее влияние на развивающиеся страны, локомотивом мировой экономики станет Южная Азия, где ожидаются наиболее высокие темпы роста. Однако и этот регион столкнется со значительным замедлением — с 7% в 2025 году до 6,3% в 2026 году.

Поддержка Всемирного банка

На фоне ухудшения ситуации Всемирный банк готов предоставить развивающимся государствам $50−60 млрд финансирования, включая $25 млрд в виде заранее согласованного финансирования.

Более 30 стран уже работают с организацией над подготовкой мер реагирования на кризис. В случае ухудшения ситуации объем поддержки может быть увеличен до $80−100 млрд в течение ближайших 15 месяцев.

«В ответ на нынешний шок мы предоставляем ликвидность там, где она необходима прямо сейчас, и готовы задействовать дополнительное финансирование, гарантии и решения с участием частного сектора, если давление усилится. Наша роль заключается в том, чтобы помочь странам стабилизировать ситуацию, продолжить проведение реформ и выйти из кризиса более устойчивыми и сильными», — заявил Аджай Банга, президент группы Всемирного банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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