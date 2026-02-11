Главное за среду: рынок труда США оживает, 90 млрд евро для Украины, повышение коммунальных тарифов

Рынок труда США оживает: 130 тысяч новых вакансий и неожиданный пересмотр статистики за два года

Американская экономика начала 2026 год с приятного сюрприза для аналитиков, продемонстрировав самый сильный рост занятости за последний год. В январе было создано 130 000 новых рабочих мест, что значительно превысило прогнозы экспертов, которые ожидали лишь 55 000. Уровень безработицы при этом снизился до 4,3%.

