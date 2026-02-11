Главные новости за среду, 11 февраля.
Главное за среду: рынок труда США оживает, 90 млрд евро для Украины, повышение коммунальных тарифов
Рынок труда США оживает: 130 тысяч новых вакансий и неожиданный пересмотр статистики за два года
Американская экономика начала 2026 год с приятного сюрприза для аналитиков, продемонстрировав самый сильный рост занятости за последний год. В январе было создано 130 000 новых рабочих мест, что значительно превысило прогнозы экспертов, которые ожидали лишь 55 000. Уровень безработицы при этом снизился до 4,3%.
Украина может получить 90 млрд евро: Европарламент проголосовал «за»
В среду, 11 февраля, депутаты Европарламента проголосовали за три законодательных акта, которые открывают Украине возможность получить кредит в размере 90 млрд евро на фоне продолжающейся агрессии со стороны России.
Рада проголосовала за фактическое повышение тарифов на электроэнергию и тепло
10 февраля, в первый день работы 15-й сессии Верховной Рады, народные депутаты проголосовали за два законопроекта, которыми собираются провалы власти в энергетике оплатить за счет обычных украинцев и предпринимателей.
Украина рискует потерять более €5 млрд помощи от ЕС из-за медленных реформ
Замедление законодательной работы в Верховной Раде уже наносит прямой финансовый ущерб государственному бюджету. Из-за невыполнения обязательств, предусмотренных программой сотрудничества с Евросоюзом, Украина потеряла значительную часть финансирования в прошлом году, а под угрозой срыва оказались и транши в начале 2026 года.
Инфляция в Китае резко упала до минимума с октября
Вторая экономика мира продолжает демонстрировать признаки слабости внутреннего спроса. В январе 2026 года годовая потребительская инфляция в Китае неожиданно замедлилась до 0,2%. Это существенное падение по сравнению с декабрьским показателем в 0,8%, и оно оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали увидеть цифру на уровне 0,4%.
Комментарии