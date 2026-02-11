Multi от Минфин
українська
11 февраля 2026, 11:19 Читати українською

Рада проголосовала за фактическое повышение тарифов на электроэнергию и тепло

10 февраля, в первый день работы 15-й сессии Верховной Рады, народные депутаты проголосовали за два законопроекта, которыми собираются провалы власти в энергетике оплатить за счет обычных украинцев и предпринимателей. Об этом написал народный депутат Андрей Павловский.

10 февраля, в первый день работы 15-й сессии Верховной Рады, народные депутаты проголосовали за два законопроекта, которыми собираются провалы власти в энергетике оплатить за счет обычных украинцев и предпринимателей.

О чем идет речь в законопроектах

Законопроект № 13219 возлагает на граждан и предпринимателей Украины обязанность оплатить дополнительно около 37 миллиардов гривен монопольным частным владельцам солнечной и ветроэлектроэнергии за счет увеличения тарифов на электроэнергию.

«Таким своеобразным способом народные депутаты „позаботились“ о замерзающей стране. Парламентские фракции фактически единогласно, за исключением „Батькивщины“, поддержали коррупционное повышение тарифов на электроэнергию», — написал Павловский.

Что касается законопроекта № 14067, то в нем народные избранники также предусмотрели положение, которым всю модернизацию систем теплокоммунэнерго предполагается провести не за счет денег репараций, а путем повышения тарифа для людей на тепло — вот цена, которую украинцы заплатят за эксперименты власти в этом секторе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 9

+
0
juular
juular
11 февраля 2026, 11:22
#
«Ну шо синку, помогли тобі твои ляхи?» ©
+
+32
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 февраля 2026, 11:32
#
Ну вот, уважаемая редакция , на кого эта маячня от «нар депа» рассчитана!!!
Уважаемый Роман Миранчук, который уже отличился публикацией маячни, мог зайти на сайт ВР и прочитать суть этих «законопроектов» и особенно в части «зауважень» со стороны Главного Юридического Управления Верховной Рады!!! Игнорирование этих «рекомендаций» прямой путь в Суд!!!
Ну и , основной момент -не стоило размещать эту статью, Сам «Закон» № 13219 від 28.04.2025
Сесія реєстрації:
13 сесія IX скликання Включено до порядку денного: 4586-IX від 03.09.2025
при голосовании, нашел поддержку у фракции ЕС —
Фракція політичної партії «Європейська солідарність»
Кількість депутатів: 26
За:17 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:8

а это как-то идет в разрез с позицией вашего работодателя - фиалы и его супруги!
+
+65
neverice
neverice
11 февраля 2026, 11:33
#
Передвиборна агітація пішла? Закон підготували ще в квітні 2025, а прийняли за основу 21.08.2025. І в ньому немає нічого про підвищення тарифів для населення. Основна його зміна — це продовження дії аукціонів для ВДЕ на 5 років, з 2030 до 2035. Враховуючи, що «зелений тариф» зараз втричі менший за комерційний, то ВДЕ генерацію зараз можна мало не благодійною допомогою визнавати.
А депутата в бан, за маніпуляцію та брехню.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
11 февраля 2026, 11:57
#
Депутата може і в бан, але неверіс також бреше. В 2026 році зелений тариф 0,144 євго за кВт. А це майже вдвічі більше, ніж для насеення. Така собі благадійність…
+
+5
neverice
neverice
11 февраля 2026, 12:20
#
Серйозно? Може де маєте генерацію дешевше? Чи подивитесь на комерційний тариф і вартість роботи на генераторі — а за це все одно платить, сюрприз, населення — через товари та послуги.
Ну і головне — зміни то стосуються після 2030 року, до 2030 вся зелена генерація працює як і працювала.
+
+35
bosyak
bosyak
11 февраля 2026, 12:19
#
Цей автор статті - Роман Мирончук просто копипастить всяку муть, не читаючи, бо ні в чому не розуміється.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 февраля 2026, 12:41
#
Я вот не могу найти его маячню о .поддельных долларах…Но найду!!!
+
0
PashaKyl
PashaKyl
11 февраля 2026, 12:28
#
Зайшов сюди лише для того щоб подивитися і сказати в очі автору його висеру якій він ідіот!
+
0
Lololoq
Lololoq
11 февраля 2026, 12:29
#
Простой вопрос — простой ответ: цены на электроэнергию, отопление и воду вырастут в 2026 году? Уже не важно, какими путями и словами, но они повысят тарифы.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
