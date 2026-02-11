10 февраля, в первый день работы 15-й сессии Верховной Рады, народные депутаты проголосовали за два законопроекта, которыми собираются провалы власти в энергетике оплатить за счет обычных украинцев и предпринимателей. Об этом написал народный депутат Андрей Павловский.
Рада проголосовала за фактическое повышение тарифов на электроэнергию и тепло
О чем идет речь в законопроектах
Законопроект № 13219 возлагает на граждан и предпринимателей Украины обязанность оплатить дополнительно около 37 миллиардов гривен монопольным частным владельцам солнечной и ветроэлектроэнергии за счет увеличения тарифов на электроэнергию.
«Таким своеобразным способом народные депутаты „позаботились“ о замерзающей стране. Парламентские фракции фактически единогласно, за исключением „Батькивщины“, поддержали коррупционное повышение тарифов на электроэнергию», — написал Павловский.
Что касается законопроекта № 14067, то в нем народные избранники также предусмотрели положение, которым всю модернизацию систем теплокоммунэнерго предполагается провести не за счет денег репараций, а путем повышения тарифа для людей на тепло — вот цена, которую украинцы заплатят за эксперименты власти в этом секторе.
Уважаемый Роман Миранчук, который уже отличился публикацией маячни, мог зайти на сайт ВР и прочитать суть этих «законопроектов» и особенно в части «зауважень» со стороны Главного Юридического Управления Верховной Рады!!! Игнорирование этих «рекомендаций» прямой путь в Суд!!!
Ну и , основной момент -не стоило размещать эту статью, Сам «Закон» № 13219 від 28.04.2025
Сесія реєстрації:
13 сесія IX скликання Включено до порядку денного: 4586-IX від 03.09.2025
при голосовании, нашел поддержку у фракции ЕС —
Фракція політичної партії «Європейська солідарність»
Кількість депутатів: 26
За:17 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:8
а это как-то идет в разрез с позицией вашего работодателя - фиалы и его супруги!
А депутата в бан, за маніпуляцію та брехню.
Ну і головне — зміни то стосуються після 2030 року, до 2030 вся зелена генерація працює як і працювала.