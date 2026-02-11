Рада проголосовала за фактическое повышение тарифов на электроэнергию и тепло

10 февраля, в первый день работы 15-й сессии Верховной Рады, народные депутаты проголосовали за два законопроекта, которыми собираются провалы власти в энергетике оплатить за счет обычных украинцев и предпринимателей. Об этом написал народный депутат Андрей Павловский.

О чем идет речь в законопроектах

Законопроект № 13219 возлагает на граждан и предпринимателей Украины обязанность оплатить дополнительно около 37 миллиардов гривен монопольным частным владельцам солнечной и ветроэлектроэнергии за счет увеличения тарифов на электроэнергию.

«Таким своеобразным способом народные депутаты „позаботились“ о замерзающей стране. Парламентские фракции фактически единогласно, за исключением „Батькивщины“, поддержали коррупционное повышение тарифов на электроэнергию», — написал Павловский.

Что касается законопроекта № 14067, то в нем народные избранники также предусмотрели положение, которым всю модернизацию систем теплокоммунэнерго предполагается провести не за счет денег репараций, а путем повышения тарифа для людей на тепло — вот цена, которую украинцы заплатят за эксперименты власти в этом секторе.