Украина может получить 90 млрд евро: Европарламент проголосовал «за»

В среду, 11 февраля, депутаты Европарламента проголосовали за три законодательных акта, которые открывают Украине возможность получить кредит в размере 90 млрд евро на фоне продолжающейся агрессии со стороны россии, сообщает Преслужба Европарламента.

На что выделят средства

Из этой суммы 30 млрд евро будет направлено на макрофинансовую помощь и бюджетную поддержку через специальный механизм ЕС для Украины. Еще 60 млрд выделят на усиление обороноспособности Украины и закупку военного оборудования.

Это обеспечит быстрый доступ к критически важным оборонным товарам преимущественно от производителей Украины, стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭС)/Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

В случае, если некоторые из оборонных материалов не будут немедленно доступны из этих источников для срочной поставки в Украину, предусмотрен ряд целевых исключений для поставок из других стран.

Предоставление финансовой помощи будет происходить в соответствии с реальными финансовыми потребностями Украины, определенными в финансовой стратегии, которую подготовила Украина и оценила Еврокомиссия. Стратегия потребует утверждения Совета Е С .

Все финансирование будет предоставляться при условии четкого соблюдения Украиной принципов демократического управления, верховенства права и защиты прав человека, в частности, прав меньшинств. Это предполагает постоянную работу по борьбе с коррупцией и укреплению демократических институтов.