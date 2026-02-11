Multi от Минфин
11 февраля 2026, 13:25

Инфляция в Китае резко упала до минимума с октября

Вторая экономика мира продолжает демонстрировать признаки слабости внутреннего спроса. В январе 2026 года годовая потребительская инфляция в Китае неожиданно замедлилась до 0,2%. Это существенное падение по сравнению с декабрьским показателем в 0,8%, и оно оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали увидеть цифру на уровне 0,4%. Об этом сообщает Национальное бюро статистики Китая.

Вторая экономика мира продолжает демонстрировать признаки слабости внутреннего спроса.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цены на продукты пошли вниз

Главным драйвером замедления стало падение цен на продовольствие. Впервые за три месяца стоимость продуктовой корзины снизилась на 0,7% (в декабре наблюдался рост на 1,1%). Больше всего подешевели свинина, яйца и растительные масла.

В непродовольственном секторе ситуация также выглядит вялой. Несмотря на то, что власти продолжают реализовывать программы обмена старых потребительских товаров на новые (trade-in) для стимулирования спроса, инфляция здесь замедлилась до 0,4% (против 0,8% месяцем ранее).

Услуги и базовая инфляция

Динамика цен в различных секторах выглядит неравномерно:

  • Транспорт: продолжает дешеветь, цены упали на 3,4% (в декабре падение составило 2,6%).
  • Жилье: стоимость аренды и содержания жилья снизилась на 0,1%.
  • Одежда: единственная категория, где рост цен ускорился — до 1,9%.
  • Здравоохранение: незначительное замедление роста до 1,7%.

Особое беспокойство вызывает показатель так называемой базовой инфляции (очищенный от колебаний цен на продукты питания и энергоносители). В годовом измерении она составила всего 0,8%, что является самым слабым результатом за последние полгода.

Статистик Национального бюро статистики Дун Лицзюань объяснил такую динамику «эффектом высокой базы» прошлого года и резким падением мировых цен на энергоносители. В месячном измерении (январь к декабрю) цены выросли на 0,2%, что также не дотянуло до ожиданий экспертов (0,3%).

Призрак дефляции не отступает

Стоит пояснить, что для Китая низкая инфляция — это не победа, как для США или Европы сейчас, а серьезная проблема. Китайская экономика уже длительное время балансирует на грани дефляции (падения цен).

Дефляция опасна тем, что она заставляет потребителей откладывать покупки («завтра будет дешевле»), а бизнес — сокращать производство и зарплаты из-за падения прибыли. Это создает замкнутый круг, который тормозит экономический рост.

Текущие данные за январь особенно показательны, поскольку они охватывают период подготовки к празднованию Лунного Нового года — времени, когда потребительский спрос в Китае традиционно достигает пика. Слабые показатели именно в этот период свидетельствуют о том, что китайские домохозяйства остаются крайне экономными и неуверенными в завтрашнем дне, несмотря на многочисленные попытки правительства «разогреть» экономику через вливание ликвидности и поддержку рынка недвижимости.

Почему это важно

Для мировой экономики слабость Китая — это палка о двух концах. С одной стороны, это «экспорт дефляции»: дешевые китайские товары помогают снижать инфляцию в других странах, в частности в США и Европе, поскольку Китай пытается продать излишки продукции за рубеж по низким ценам.

С другой стороны, это сигнал о том, что «фабрика мира» и один из крупнейших рынков сбыта не может восстановиться. Слабый внутренний спрос в Китае означает, что эта страна будет покупать меньше сырья (металла, нефти, зерна), что может ударить по странам-экспортерам, к которым относится и Украина. Кроме того, это усиливает риски глобального экономического замедления в 2026 году.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
