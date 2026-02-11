Украина рискует потерять более €5 млрд помощи от ЕС из-за медленных реформ

Замедление законодательной работы в Верховной Раде уже наносит прямой финансовый ущерб государственному бюджету. Из-за невыполнения обязательств, предусмотренных программой сотрудничества с Евросоюзом, Украина потеряла значительную часть финансирования в прошлом году, а под угрозой срыва оказались и транши в начале 2026 года. Об этом сообщает консорциум аналитических центров RRR4U в своем отчете.

Масштабы финансовых потерь

Аналитики подсчитали, что политические задержки стоят стране миллиарды евро. По итогам 2025 года бюджет недополучил 3,7 млрд евро прямой помощи от ЕС, поскольку парламент не успел вовремя принять необходимые законопроекты.

Ситуация на текущий год выглядит не менее тревожной. Эксперты предупреждают о высоком риске потери еще как минимум 1,4 млрд евро в первом квартале 2026 года. Причина та же: критически важные для международных партнеров документы «застряли» в парламентских комитетах или ждут рассмотрения в зале без четких перспектив принятия.

Самые дорогие невыполненные обещания

Согласно отчету RRR4U, львиная доля потерянных средств приходится на блокирование реформ в энергетическом секторе и сфере конкуренции. Среди ключевых провалов 2025 года:

Рынок электроэнергии: Отсутствие законодательства для интеграции с рынками ЕС обошлось бюджету в 500 млн евро.

Государственная помощь: Не отменено приостановление действия закона о госопомощи и не гармонизированы правила с европейскими нормами — потеря 273 млн евро.

Зеленая энергетика и регулятор: Не вступили в силу законы об упрощении инвестиций в возобновляемую энергетику и о специальном статусе регулятора НКРЭКУ (Нацкомиссии по тарифам) — это еще минус 546 млн евро (по 273 млн за каждый пункт).

Теплоснабжение: Не принята реформа централизованного отопления — потеря 273 млн евро.

Технические нюансы голосования

Аналитики обращают внимание на важную деталь: Еврокомиссия засчитывает выполнение условий только тогда, когда закон не просто проголосован, а уже вступил в силу. Учитывая время на подпись Президентом и возможные блокировки постановлений оппозицией, депутаты должны голосовать за реформы как минимум за месяц до отчетного дедлайна.

Консорциум призвал парламент немедленно придать приоритет этим законопроектам, ведь каждая неделя задержки усугубляет дефицит бюджета.