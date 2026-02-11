Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
11 февраля 2026, 11:17

Украина рискует потерять более €5 млрд помощи от ЕС из-за медленных реформ

Замедление законодательной работы в Верховной Раде уже наносит прямой финансовый ущерб государственному бюджету. Из-за невыполнения обязательств, предусмотренных программой сотрудничества с Евросоюзом, Украина потеряла значительную часть финансирования в прошлом году, а под угрозой срыва оказались и транши в начале 2026 года. Об этом сообщает консорциум аналитических центров RRR4U в своем отчете.

Замедление законодательной работы в Верховной Раде уже наносит прямой финансовый ущерб государственному бюджету.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштабы финансовых потерь

Аналитики подсчитали, что политические задержки стоят стране миллиарды евро. По итогам 2025 года бюджет недополучил 3,7 млрд евро прямой помощи от ЕС, поскольку парламент не успел вовремя принять необходимые законопроекты.

Ситуация на текущий год выглядит не менее тревожной. Эксперты предупреждают о высоком риске потери еще как минимум 1,4 млрд евро в первом квартале 2026 года. Причина та же: критически важные для международных партнеров документы «застряли» в парламентских комитетах или ждут рассмотрения в зале без четких перспектив принятия.

Самые дорогие невыполненные обещания

Согласно отчету RRR4U, львиная доля потерянных средств приходится на блокирование реформ в энергетическом секторе и сфере конкуренции. Среди ключевых провалов 2025 года:

  • Рынок электроэнергии: Отсутствие законодательства для интеграции с рынками ЕС обошлось бюджету в 500 млн евро.
  • Государственная помощь: Не отменено приостановление действия закона о госопомощи и не гармонизированы правила с европейскими нормами — потеря 273 млн евро.
  • Зеленая энергетика и регулятор: Не вступили в силу законы об упрощении инвестиций в возобновляемую энергетику и о специальном статусе регулятора НКРЭКУ (Нацкомиссии по тарифам) — это еще минус 546 млн евро (по 273 млн за каждый пункт).
  • Теплоснабжение: Не принята реформа централизованного отопления — потеря 273 млн евро.

Технические нюансы голосования

Аналитики обращают внимание на важную деталь: Еврокомиссия засчитывает выполнение условий только тогда, когда закон не просто проголосован, а уже вступил в силу. Учитывая время на подпись Президентом и возможные блокировки постановлений оппозицией, депутаты должны голосовать за реформы как минимум за месяц до отчетного дедлайна.

Консорциум призвал парламент немедленно придать приоритет этим законопроектам, ведь каждая неделя задержки усугубляет дефицит бюджета.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Минфин
Комментарии - 1

Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
11 февраля 2026, 11:55
А де про скориє помощі, упс, про податки на 4 пари шкарпеток з ОЛХ та ПДВ для самозайнятих?
