Рынок труда США оживает: 130 тысяч новых вакансий и неожиданный пересмотр статистики за два года

Американская экономика начала 2026 год с приятного сюрприза для аналитиков, продемонстрировав самый сильный рост занятости за последний год. В январе было создано 130 000 новых рабочих мест, что значительно превысило прогнозы экспертов, которые ожидали только 55 000. Уровень безработицы при этом снизился до 4,3%. Об этом сообщает The Wall Street Journal 11 февраля.

Локомотивы роста и аутсайдеры

Январский успех имеет четко выраженную структуру. Основным драйвером создания рабочих мест стали сектора здравоохранения и социальной помощи (в частности уход за пожилыми людьми). Эти сферы растут независимо от общего состояния экономики, поскольку люди тратят средства на эти услуги как в хорошие, так и в плохие времена. Также положительную динамику показали строительство и производство.

В то же время другие отрасли продолжают сокращать штат:

Государственный сектор: сокращение числа госслужащих в связи с политикой сокращения расходов новой администрации.

Транспорт и складская логистика: сокращение персонала (в частности UPS).

Информационные технологии и финансы: продолжается оптимизация кадров.

Ритейл: Amazon также объявил о масштабных сокращениях в прошлом месяце.

«Холодный душ» прошлых лет

Несмотря на положительный январь, отчет Министерства труда содержал неожиданные данные о пересмотре статистики за предыдущие годы. Плановые уточнения показали, что рынок труда был значительно слабее, чем считалось ранее:

2024 год: создано только 1,2 млн рабочих мест (предварительная оценка — 2 млн).

2025 год: экономика добавила мизерные 181 000 рабочих мест за весь год (ранее считалось 584 000).

Почему это важно

Сильные данные за январь (130 тыс. новых мест) могут стать аргументом для Федеральной резервной системы (ФРС) приостановить дальнейшее снижение процентных ставок. Логика проста: если люди находят работу, экономика не нуждается в дополнительном стимулировании дешевыми деньгами.

Для мировых рынков, включая Украину, это означает, что доллар может вырасти, а стоимость кредитов в мире не будет снижаться так быстро, как надеялись инвесторы.