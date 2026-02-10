Главные финансовые новости за вторник, 10 февраля.
Главное за вторник: инфляция замедляется, евро обновляет вершины
Инфляция продолжает замедляться: рост цен в Украине упал до 7,4%
Темпы роста потребительских цен в Украине продолжают демонстрировать положительную динамику снижения. По итогам первого месяца 2026 года инфляция в годовом измерении (по сравнению с январем прошлого года) замедлилась до 7,4%. В то же время за месяц цены выросли на 0,7%, что несколько выше показателя декабря, но соответствует сезонным колебаниям.
МВФ не видит угроз статусу доллара, несмотря на его ослабление
Не стоит преувеличивать значение падения доллара за последний год: американская валюта, вероятно, сохранит свой статус главной валюты в мире, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
Евро в очередной раз обновил исторический максимум в паре с гривной
Официальный курс евро вырос до нового исторического максимума во вторник, 10 февраля. Курс доллара также вырос, но он еще далек от своей вершины.
36 баллов и 104 место: Украина улучшила свои показатели в Индексе восприятия коррупции
Украина улучшила свои показатели в Индексе восприятия коррупции (ИВК), добавив +1 балл в 2025 году. Теперь у нас 36 баллов. Умеренный прогресс позволил нашей стране занять 104 место в рейтинге из 182 стран мира.
Киевстар повышает стоимость тарифов. Причина — подорожание электроэнергии и топлива для генераторов
Стоимость отдельных тарифов «Киевстар» растет. В то же время абоненты, для которых меняется стоимость тарифа, смогут выбрать дополнительные предложения в виде увеличения объемов определенных услуг в тарифе, добавляют в компании. Абоненты, которым не подходит тариф, могут изменить его на более релевантный, а абоненты предоплаты могут перейти на тариф контрактной формы обслуживания.
