10 февраля 2026, 15:26

Киевстар повышает стоимость тарифов. Причина — подорожание электроэнергии и топлива для генераторов

Киевстар повышает стоимость отдельных тарифных планов, которые не менялись более года. Об этом в компании «Киевстар» сообщили в ответ на запрос РБК-Украина.

Киевстар повышает стоимость отдельных тарифных планов, которые не менялись более года.

Объяснение компании

«Мы понимаем, что любое повышение стоимости тарифов является чувствительным вопросом. Однако в условиях военных и экономических вызовов это необходимый шаг, чтобы связь, интернет и цифровые сервисы от Киевстара, на которые ежедневно полагаются миллионы людей, работали стабильно», — говорят в «Киевстаре».

Стоимость отдельных тарифов «Киевстар» растет. В то же время, абоненты, для которых меняется стоимость тарифа, смогут выбрать дополнительные предложения в виде увеличения объемов определенных услуг в тарифе, добавляют в компании.

Абоненты, которым не подходит тариф, могут сменить его на более релевантный, а абоненты подписки могут перейти на тариф контрактной формы обслуживания.

«Также по-прежнему абонентам доступны „Суперсила“, позволяющие расширять услуги по выбору: Киевстар Т В, Helsi, роуминг, дополнительные ГБ и многие другие индивидуальные предложения, которые можно обновлять ежемесячно», — детализируют в пресс-службе.

Причина роста тарифов

В «Киевстаре» объяснили пересмотр тарифов необходимостью поддерживать стабильную связь для более чем 23 миллионов пользователей в условиях войны.

Произошел большой рост издержек: от удорожания электроэнергии для бизнеса на 60% до одиннадцатикратного увеличения объемов потребления горючего для работы генераторов во время блекаутов.

В компании отметили, что ключевым ресурсом для работы базовых станций есть электроэнергия, цена которой летом 2025 года для бизнеса выросла на 60%.

«В декабре из-за масштабных блекаутов по всей стране объемы потребления топлива выросли более чем в 11 раз по сравнению с летним периодом и составили 1,1 млн литров в месяц», — отметили в «Киевстар», добавив, что такая динамика свидетельствует о значительном росте реальных затрат на поддержку сети.

Как подорожают тарифы и когда ждать новых цен

В ответ на запрос «Киевстар» не указал, какие именно тарифы ждет подорожание и когда это произойдет. Но накануне СМИ писали, что повышение цен планируется с 1 марта.

По информации технического сообщества «MZU — Мобильная Связь Украины», «Киевстар» обновляет стоимость семи архивных предложений, которые закрыты для новых подключений, что приведет к удорожанию услуг на 50−90 грн.

Коррекция цены коснется тарифных планов «Вкусный», «Киевстар Комфорт 2018», «LOVE UA Базовый», «LOVE UA Свобода/Свобода 2022», «Безлим Соцсети», «Без границ lite» и «ТВОЙ Любимый», в то же время оператор расширит объемы мобильной связи.

Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
10 февраля 2026, 15:44
#
Нужно оштрафовать и запретить поднятие цен. Куда смотрит Зеленский? Нужно создавать петицию.
+
0
starsol
starsol
10 февраля 2026, 16:28
#
Да да! А ещё сказать — «Как вам не стыдно». Это подействует моментально.
