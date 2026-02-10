Киевстар повышает стоимость тарифов. Причина — подорожание электроэнергии и топлива для генераторов

Киевстар повышает стоимость отдельных тарифных планов, которые не менялись более года. Об этом в компании «Киевстар» сообщили в ответ на запрос РБК-Украина.

Объяснение компании

«Мы понимаем, что любое повышение стоимости тарифов является чувствительным вопросом. Однако в условиях военных и экономических вызовов это необходимый шаг, чтобы связь, интернет и цифровые сервисы от Киевстара, на которые ежедневно полагаются миллионы людей, работали стабильно», — говорят в «Киевстаре».

Стоимость отдельных тарифов «Киевстар» растет. В то же время, абоненты, для которых меняется стоимость тарифа, смогут выбрать дополнительные предложения в виде увеличения объемов определенных услуг в тарифе, добавляют в компании.

Абоненты, которым не подходит тариф, могут сменить его на более релевантный, а абоненты подписки могут перейти на тариф контрактной формы обслуживания.

«Также по-прежнему абонентам доступны „Суперсила“, позволяющие расширять услуги по выбору: Киевстар Т В , Helsi, роуминг, дополнительные ГБ и многие другие индивидуальные предложения, которые можно обновлять ежемесячно», — детализируют в пресс-службе.

