36 баллов и 104 место: Украина улучшила свои показатели в Индексе восприятия коррупции

Украина улучшила свои показатели в Индексе восприятия коррупции (ИСК), добавив +1 балл в 2025 году. Теперь у нас есть 36 баллов. Умеренный прогресс позволил нашему государству занять 104-е место в рейтинге из 182 стран мира, сообщает Transparency International Ukraine.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За что получили балл

Текущая оценка сформирована за период, когда в Украине была отстояна независимость антикоррупционных институций, продолжалась реализации мероприятий Государственной антикоррупционной программы на 2023−2025 годы и активно формировалась новая антикоррупционная стратегия на следующие пять лет.

Разоблачители коррупции получили первые вознаграждения за судебными решениями, заработал институт лоббирования и прошла реформа управления арестованными активами. Это время сопровождали многочисленные разоблачения коррупционных преступлений и рост приговоров топ-чиновникам.

Как менялись показатели

Очень важно обратить внимание на динамику показателей Украины за длительное время.

С 2013 года мы прогрессировали на 11 баллов, поднявшись со 144 места в рейтинге (+40 позиций). Такой рост показал только около 20 стран мира. При этом общий мировой тренд остается неизменным — абсолютное большинство государств усугубляют или по крайней мере не повышают свои баллы в ИСК.

Кроме того, Украина остается единственным государством в мире, улучшающим свои антикоррупционные показатели в условиях большой войны и оккупации территорий. За четыре года российской агрессии (по сравнению с довоенными 2021 годом) мы прибавили в Индексе +4 балла.

Что важно знать об индексе