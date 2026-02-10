Multi от Минфин
українська
10 февраля 2026, 14:51

36 баллов и 104 место: Украина улучшила свои показатели в Индексе восприятия коррупции

Украина улучшила свои показатели в Индексе восприятия коррупции (ИСК), добавив +1 балл в 2025 году. Теперь у нас есть 36 баллов. Умеренный прогресс позволил нашему государству занять 104-е место в рейтинге из 182 стран мира, сообщает Transparency International Ukraine.

Украина улучшила свои показатели в Индексе восприятия коррупции (ИСК), добавив +1 балл в 2025 году.

За что получили балл

Текущая оценка сформирована за период, когда в Украине была отстояна независимость антикоррупционных институций, продолжалась реализации мероприятий Государственной антикоррупционной программы на 2023−2025 годы и активно формировалась новая антикоррупционная стратегия на следующие пять лет.

Разоблачители коррупции получили первые вознаграждения за судебными решениями, заработал институт лоббирования и прошла реформа управления арестованными активами. Это время сопровождали многочисленные разоблачения коррупционных преступлений и рост приговоров топ-чиновникам.

Как менялись показатели

Очень важно обратить внимание на динамику показателей Украины за длительное время.

С 2013 года мы прогрессировали на 11 баллов, поднявшись со 144 места в рейтинге (+40 позиций). Такой рост показал только около 20 стран мира. При этом общий мировой тренд остается неизменным — абсолютное большинство государств усугубляют или по крайней мере не повышают свои баллы в ИСК.

Кроме того, Украина остается единственным государством в мире, улучшающим свои антикоррупционные показатели в условиях большой войны и оккупации территорий. За четыре года российской агрессии (по сравнению с довоенными 2021 годом) мы прибавили в Индексе +4 балла.

Что важно знать об индексе

  • индекс рассчитывается по 100-балльной шкале, где 0 баллов означает, что коррупция является главной формой общественных отношений и заменителем государства, а 100 баллов — что коррупция практически отсутствует в жизни страны как явление
  • Transparency International измеряет ИСК с 1995 года, в 2012 году организация обновила методологию до настоящего вида, поэтому сравнивать данные во времени уместно именно с этого года.
  • полученные странами баллы в ИСК отражают не объективную ситуацию с коррупцией в стране, а то, как она воспринимается экспертами авторитетных аналитических организаций и предпринимателями
  • ИСК оценивает исключительно восприятие коррупции в публичном секторе и не учитывает проявления бытовой коррупции
  • индекс является агрегированным индикатором, который рассчитывается на основе 13 различных источников (исследований, отчетов и опросов) от 12 институтов (для Украины в 2025 году — на основе 8 источников, например Индекса трансформации Фонда Бертельсманна, опрос менеджеров от Всемирного экономического форума, индекса Вариации
  • различные источники ИСК фокусируются на различных вопросах, в частности: эффективности системы наказания и предотвращения коррупции, прозрачности и подотчетности в использовании бюджетных средств, уровне вмешательства государства в экономику, защите обличителей, освещении коррупционных кейсов в медиа, способах финансирования политических партий, степени превалирования частных интересов в должностях.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Минфин
Комментарии - 1

+
+30
Strain
Strain
10 февраля 2026, 15:49
#
Ну права по прежнему покупаются в МРЕО. Только не за 800 грн, а за 15000. То есть коррупция есть, но позволить её себе могут только богатые люди.
То есть с точки зрения количества коррупционных сделок их возможно действительно стало меньше. А вот с точки зрения денежной — это бы надо посчитать.

И снова таки данный индекс мерял коррупцию со стороны «как она воспринимается экспертами авторитетных аналитических организаций и предпринимателями».

То есть то, что в ТЦК и ВЛК можно занести 5000$ никто не учитывал. То что за 10000$ можно пересечь границу — тоже. Ведь это вообще табу в украинском инфополе на официальном уровне. Нет ни бусификации ни взяток в ТЦК.

Я уже молчу про любимый украинский тренд в больницах который лично я называю «позолоти ручку». Когда все от медсестр до руководителей отделений как конвеер заходят к вновь прибывшему больному и просят или деньги или что-то купить. Коррупция ли это? Однозначно. Ты покупаешь для себя более качественные условия. Хотя они должны быть и так.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
