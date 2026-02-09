Главное за понедельник: в Европе сокращают зависимость от Visa и Mastercard, евро резко вырос

Евро вырос на 55−57 копеек в понедельник, 9 февраля, на украинском межбанке. Доллар также подорожал на 24−25 копеек.

Золото вернулось к отметке $5000

Стоимость золота снова преодолела психологический барьер в 5000 долларов за унцию. После чрезвычайно волатильной недели на рынок драгоценных металлов вернулись инвесторы, которые решили воспользоваться временным падением цен для выгодных покупок. В понедельник XAU подорожало на 1,7%, отыграв значительную часть потерь после исторического обвала в конце прошлого месяца.