Главное за понедельник: в Европе сокращают зависимость от Visa и Mastercard, евро резко вырос
Европейские банки призвали «как можно скорее» сократить зависимость ЕС от Visa и Mastercard
Европе «в срочном порядке» следует сократить свою зависимость от американских платежных сервисов —Visa и Mastercard, заявила глава Европейской платежной инициативы (EPI, European Payments Initiative, система мгновенных платежей, запущенная 16 европейскими банками — FM) Мартина Веймерт.
monobank запускает «гибкий депозит» для валюты: обещают 3,7% годовых в долларах и евро
monobank представил новый инвестиционный инструмент, который позволяет клиентам получать пассивный доход от валютных сбережений без необходимости «замораживать» средства на длительный срок. Пользователи смогут зарабатывать до 3,7% годовых в долларах и 2,8% в евро, используя механизм накопительных «Банков».
Приватбанк отчитался о падении чистой прибыли на 27% в 2025 году
Приватбанк завершил 2025 финансовый год с сокращением чистой прибыли на 27,7% — до 29,1 млрд грн. Несмотря на рост операционных доходов, финансовый результат снизился из-за рекордных налоговых отчислений в бюджет и масштабного технического списания проблемных активов, связанных с бывшими акционерами.
Евро резко вырос на межбанке в понедельник
Евро вырос на 55−57 копеек в понедельник, 9 февраля, на украинском межбанке. Доллар также подорожал на 24−25 копеек.
Золото вернулось к отметке $5000
Стоимость золота снова преодолела психологический барьер в 5000 долларов за унцию. После чрезвычайно волатильной недели на рынок драгоценных металлов вернулись инвесторы, которые решили воспользоваться временным падением цен для выгодных покупок. В понедельник XAU подорожало на 1,7%, отыграв значительную часть потерь после исторического обвала в конце прошлого месяца.
