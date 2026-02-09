Европе «в срочном порядке» следует сократить свою зависимость от американских платежных сервисов —Visa и Mastercard, заявила глава Европейской платежной инициативы (EPI, European Payments Initiative, система мгновенных платежей, запущена 16 европейскими банками — FM) Мартина Веймерт. Ее слова передает Financial Times.
Европейские банки призвали «как можно скорее» сократить зависимость ЕС от Visa и Mastercard
Причина таких заявлений
Заявление Веймерт прозвучало на фоне предупреждений чиновников о том, что доминирование Visa и Mastercard на европейском рынке может быть использовано против ЕС в случае ухудшения отношений с США. Несмотря на наличие внутренних платежных решений, ЕС не обладает международными сервисами, сетовала Веймерт.
Согласно отчету Европейского центрального банка, на который ссылается FT, на долю Visa и Mastercard приходилось две трети ото всех транзакций в Еврозоне в 2022 году. При этом в 13 странах-членах ЕС вовсе отсутствуют национальные альтернативы глобальным сервисам из США. В остальных странах их использование сокращается.
Европейских чиновников особенно беспокоит доминирование Visa и Mastercard из-за сокращения использования наличных средств, пишет газета.
Финансовая сфера — одна из критически важных областей, где ЕС опасается, что стал слишком зависим от США. FT привела в пример слова главы бельгийской службы безопасности о том, что Европа «потеряла интернет» из-за доминирования на европейском рынке американских технокомпаний.
Чтобы изменить ситуацию, в 2024 году банки-участники EPI, среди которых BNP Paribas и Deutsche Bank, запустили аналог Apple Pay — Wero. Сервис насчитывает 48,5 млн пользователей из Бельгии, Франции и Германии, при этом в планах компании — нарастить использование сервиса в онлайн-сегменте к 2027 году, уточняет газета.
В то же время в ЕЦБ заявляли о сложностях с масштабированием инициатив частного сектора, в том числе иницатив EPI, поэтому регулятор предложил свой инструмент для проведения цифровых платежей внутри ЕС — цифровой евро, напоминает FT. Эта инициатива, в свою очередь, не нашла позитивного отклика уже у банковского сектора, где заявили о том, что цифровой евро может подорвать позиции частных платежных систем и ослабить стимулы банков к внедрению инноваций.
Кредитные организации апеллировали к тому, что инициатива ЕЦБ фактически дублирует функции Wero и не предлагает новые преимущества.
