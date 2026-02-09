Multi от Минфин
9 февраля 2026, 15:46 Читати українською

Европейские банки призвали «как можно скорее» сократить зависимость ЕС от Visa и Mastercard

Европе «в срочном порядке» следует сократить свою зависимость от американских платежных сервисов —Visa и Mastercard, заявила глава Европейской платежной инициативы (EPI, European Payments Initiative, система мгновенных платежей, запущена 16 европейскими банками — FM) Мартина Веймерт. Ее слова передает Financial Times.

Европе «в срочном порядке» следует сократить свою зависимость от американских платежных сервисов — Visa и Mastercard, заявила глава Европейской платежной инициативы (EPI, European Payments Initiative, система мгновенных платежей, запущена 16 европейскими банками — FM) Мартина Веймерт.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина таких заявлений

Заявление Веймерт прозвучало на фоне предупреждений чиновников о том, что доминирование Visa и Mastercard на европейском рынке может быть использовано против ЕС в случае ухудшения отношений с США. Несмотря на наличие внутренних платежных решений, ЕС не обладает международными сервисами, сетовала Веймерт.

Согласно отчету Европейского центрального банка, на который ссылается FT, на долю Visa и Mastercard приходилось две трети ото всех транзакций в Еврозоне в 2022 году. При этом в 13 странах-членах ЕС вовсе отсутствуют национальные альтернативы глобальным сервисам из США. В остальных странах их использование сокращается.

Европейских чиновников особенно беспокоит доминирование Visa и Mastercard из-за сокращения использования наличных средств, пишет газета.

Финансовая сфера — одна из критически важных областей, где ЕС опасается, что стал слишком зависим от США. FT привела в пример слова главы бельгийской службы безопасности о том, что Европа «потеряла интернет» из-за доминирования на европейском рынке американских технокомпаний.

Чтобы изменить ситуацию, в 2024 году банки-участники EPI, среди которых BNP Paribas и Deutsche Bank, запустили аналог Apple Pay — Wero. Сервис насчитывает 48,5 млн пользователей из Бельгии, Франции и Германии, при этом в планах компании — нарастить использование сервиса в онлайн-сегменте к 2027 году, уточняет газета.

В то же время в ЕЦБ заявляли о сложностях с масштабированием инициатив частного сектора, в том числе иницатив EPI, поэтому регулятор предложил свой инструмент для проведения цифровых платежей внутри ЕС — цифровой евро, напоминает FT. Эта инициатива, в свою очередь, не нашла позитивного отклика уже у банковского сектора, где заявили о том, что цифровой евро может подорвать позиции частных платежных систем и ослабить стимулы банков к внедрению инноваций.

Кредитные организации апеллировали к тому, что инициатива ЕЦБ фактически дублирует функции Wero и не предлагает новые преимущества.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 февраля 2026, 16:44
#
Ещё несколько лет назад грозились создать МПС Еurocard,
и даже евровалюту под этот проект собирали,
но по видимому, не способны даже на такое.

Кстати, в Европе существовала ранее своя МПС Eurocard,
но сами же европейцы её и «слили» американцам,
а теперь чем-то недовольны.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
