9 февраля 2026, 10:55 Читати українською

monobank запускает «гибкий депозит» для валюты: обещают 3,7% годовых в долларах и евро

monobank представил новый инвестиционный инструмент, который позволяет клиентам получать пассивный доход от валютных сбережений без необходимости «замораживать» средства на длительный срок. Пользователи смогут зарабатывать до 3,7% годовых в долларах и 2,8% в евро, используя механизм накопительных «Банков». Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский 9 февраля.

monobank представил новый инвестиционный инструмент, который позволяет клиентам получать пассивный доход от валютных сбережений без необходимости «замораживать» средства на длительный срок.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как это работает: облигации вместо депозита

Новая функция позволяет превратить обычную валютную «Банку» в инвестиционный инструмент. Технически это реализовано через покупку банком государственных облигаций (ОВГЗ), которые обеспечивают доходность вклада.

Для активации услуги клиент должен иметь на балансе «Банка» минимальную сумму — 1100 долларов или евро. После включения функции инвестирования ставки распределяются следующим образом:

  • 3,7% годовых — для доллара США;
  • 2,8% годовых — для евро.

Мгновенный доступ к деньгам

Ключевым преимуществом нового продукта является ликвидность. В отличие от классических срочных депозитов, где досрочное снятие средств часто невозможно или приводит к потере процентов, в данном случае деньги остаются доступными.

Пользователь может вывести любую сумму из «Банки» в любой момент — даже сразу после пополнения. В таком случае клиент не получит прибыли за этот короткий период, но и не потеряет основную сумму вклада.

Ограниченное предложение и очередь

На стартовом этапе сервис будет работать в тестовом режиме с ограничением количества участников. Функция будет доступна только для первых 5000 пользователей.

Такое ограничение связано с дефицитом валютных ОВГЗ на рынке, которые банк покупает для обеспечения выплат. После заполнения квоты новых желающих будут записывать в лист ожидания до момента, пока банк не приобретет дополнительный пакет ценных бумаг.

«Что-то подобное мы увидели в Wise и сделали это для вас», — отметил Олег Гороховский, добавив, что для доступа к услуге необходимо обновить приложение.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
0
MAXAOH
MAXAOH
9 февраля 2026, 11:01
#
А в чём преимущество над покупкой валютных ОВГЗ?
+
+44
akaMIK
akaMIK
9 февраля 2026, 11:12
#
В том что не надо ждать даты выплаты и соответствовать номиналу. Они за нас покупают и делятся кусочком прибыли
+
+26
MAXAOH
MAXAOH
9 февраля 2026, 11:19
#
Где написано, что не надо ждать даты выплаты по депозиту? ОВГЗ тоже можно продать в любой момент и с процентом роста, если прошло достаточно времени.
+
+15
BigBend
BigBend
9 февраля 2026, 13:24
#
Вчись читати.
+
0
Faraday
Faraday
9 февраля 2026, 11:14
#
А податки будуть як з депо?
+
0
MAXAOH
MAXAOH
9 февраля 2026, 11:20
#
Если это депозит, то по закону, да.
+
+74
akaMIK
akaMIK
9 февраля 2026, 11:26
#
Ну как бы банка это депозит. Видимо будут налоги, но все равно лучше чем ставка 0.01% по депозитам в евро
+
0
MAXAOH
MAXAOH
9 февраля 2026, 13:17
#
Так можно в монобанке купить ОВГЗ и не будет налогов, и ставка будет такая же ±.
Да и по депозитам ставки выше есть чем 0,01%
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
9 февраля 2026, 12:23
#
Чим це відрізняється в кращий бік від роботи з ОВДП у додатку Sense Банка?
+
0
MAXAOH
MAXAOH
9 февраля 2026, 13:14
#
Так в монобанке тоже ОВГЗ можно купить. В чём плюсы этой идеи не понятно.
+
+15
NicolaZnow
NicolaZnow
9 февраля 2026, 13:15
#
Придбати і продати …
+
0
BigBend
BigBend
9 февраля 2026, 13:25
#
Відсутністю в схемі Sense банка
+
0
vPrirech
vPrirech
9 февраля 2026, 14:10
#
Привіт, ніколи не купував ОВДП і не аналізував, хтось може розповісти деталі?
З того що вдалося прочитати на нашвидкуручю, те що зрозумів:
1. Є ОВДП — номінальна ціна ОВДП.
2. Є маржа брокер — комісія за продаж ОВДП.
3. Є купони погашення — щось на щразок виплати відсотків.
4. Є погашення — самого ОВДП з п.1)

З мінусів і ризикив ОВДП — це
— п.2) велика маржа брокера по суті десь 3 місяці ти нічого не отримуєш,
— 4) при погашенні номінал може впасти — чи це тільки якщо хтось хоче продати дешевше і раніше і скидує ОВДП, тоді номінал може бути іншим за рішенням утримувача ОВДП?
— 4) банкрутство держави.

З мінусів і ризиків депозитів — банкрутство банку і податок?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
