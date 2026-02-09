monobank запускает «гибкий депозит» для валюты: обещают 3,7% годовых в долларах и евро

monobank представил новый инвестиционный инструмент, который позволяет клиентам получать пассивный доход от валютных сбережений без необходимости «замораживать» средства на длительный срок. Пользователи смогут зарабатывать до 3,7% годовых в долларах и 2,8% в евро , используя механизм накопительных «Банков». Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский 9 февраля.

Как это работает: облигации вместо депозита

Новая функция позволяет превратить обычную валютную «Банку» в инвестиционный инструмент. Технически это реализовано через покупку банком государственных облигаций (ОВГЗ), которые обеспечивают доходность вклада.

Для активации услуги клиент должен иметь на балансе «Банка» минимальную сумму — 1100 долларов или евро. После включения функции инвестирования ставки распределяются следующим образом:

3,7% годовых — для доллара США;

2,8% годовых — для евро.

Мгновенный доступ к деньгам

Ключевым преимуществом нового продукта является ликвидность. В отличие от классических срочных депозитов, где досрочное снятие средств часто невозможно или приводит к потере процентов, в данном случае деньги остаются доступными.

Пользователь может вывести любую сумму из «Банки» в любой момент — даже сразу после пополнения. В таком случае клиент не получит прибыли за этот короткий период, но и не потеряет основную сумму вклада.

Ограниченное предложение и очередь

На стартовом этапе сервис будет работать в тестовом режиме с ограничением количества участников. Функция будет доступна только для первых 5000 пользователей.

Такое ограничение связано с дефицитом валютных ОВГЗ на рынке, которые банк покупает для обеспечения выплат. После заполнения квоты новых желающих будут записывать в лист ожидания до момента, пока банк не приобретет дополнительный пакет ценных бумаг.

«Что-то подобное мы увидели в Wise и сделали это для вас», — отметил Олег Гороховский, добавив, что для доступа к услуге необходимо обновить приложение.