Евро вырос на 55−57 копеек в понедельник, 9 февраля, на украинском межбанке. Доллар также подорожал на 24−25 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Евро резко вырос на межбанке в понедельник
|
Открытие 9 февраля
|
Закрытие 9 февраля
|
Изменения
|
42,82/42,86
|
43,06/43,11
|
два четыре двадцать пять
|
50,77/50,80
|
51,32/51,37
|
55/57
Официальный курс: доллар — 43,03 грн, евро — 51,12 грн.
Средний курс в банках: 42,77−43,25 грн/доллар, 50,60−51,25 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,10−43,20, евро — 51,25−51,45 грн.
Источник: Минфин
