українська
9 февраля 2026, 15:22

Золото вернулось к отметке $5000

Стоимость золота вновь преодолела психологический барьер в 5000 долларов за унцию. После чрезвычайно волатильной недели на рынок драгоценных металлов вернулись инвесторы, которые решили воспользоваться временным падением цен для выгодных покупок. В понедельник XAU подорожало на 1,7%, отыграв значительную часть потерь после исторического обвала в конце прошлого месяца. Об этом сообщает Bloomberg 9 февраля.

Стоимость золота вновь преодолела психологический барьер в 5000 долларов за унцию.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Китайский фактор и стабилизация рынка

Металл уже восстановил примерно половину стоимости, потерянной после падения с исторического максимума 29 января. Аналитики внимательно следят за способностью золота закрепиться на текущем уровне.

«Способность золота стабилизироваться выше порога в 5000 долларов будет иметь решающее значение для определения того, сможет ли рынок перейти от реактивного отскока к более устойчивому росту», — отметил Ахмад Ассири, аналитик Pepperstone Group Ltd.

Важную поддержку ценам оказывает официальный спрос. Данные, обнародованные в выходные, свидетельствуют, что Народный банк Китая продолжает наращивать золотые резервы уже 15-й месяц подряд. Как сообщает издание Securities Times, регулятор планирует продолжать покупку небольшими партиями, чтобы диверсифицировать активы без создания лишней волатильности на рынке.

Серебро и спекулятивные качели

Серебро демонстрирует еще более бурную динамику. Этот металл, который ранее потерял более трети стоимости от своего пика, в понедельник подскочил на 6%, превысив отметку 82 доллара за унцию (хотя позже скорректировался до 79,28 доллара).

Ранее рынок драгоценных металлов разогревали геополитические риски, опасения по поводу обесценивания валют и сомнения в независимости Федеральной резервной системы США (ФРС). Министр финансов США Скотт Бессент назвал одной из причин резких колебаний цен «неконтролируемую» торговлю в Китае.

Несмотря на «шторм» на рынке, ведущие банки и управляющие активами, в частности Deutsche Bank, Goldman Sachs и Pictet Asset Management, сохраняют оптимизм. Они делают ставку на восстановление цен из-за долгосрочных факторов: отказа от долларовых активов, политической неопределенности и активности центробанков.

Ожидание новостей из США

Трейдеры ожидают свежую экономическую статистику из США, которая может повлиять на дальнейшие действия ФРС. В среду выйдет отчет о рынке труда, а в пятницу — данные об инфляции.

Дополнительное напряжение создает политический контекст: Кевин Уорш, номинант президента Дональда Трампа на пост главы ФРС, высказался за новое соглашение между центробанком и Министерством финансов, что усиливает опасения по поводу потери независимости регулятора.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
