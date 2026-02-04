Главные финансовые новости за среду, 4 февраля.
Главное за среду: реальный ВВП ускорился, «Киевстар» разместил акции на Nasdaq
Реальный ВВП Украины ускорил рост до 3% в конце 2025 года — Госстат
Государственная служба статистики Украины обнародовала оперативную оценку валового внутреннего продукта за IV квартал 2025 года. Украинская экономика демонстрирует четкий тренд на восстановление, показывая лучшую динамику за последние полтора года.
В «Дії» запустили бета-тест подачи налоговой отчетности
Команда Минцифры делает очередной шаг в цифровизации финансовых отношений граждан с государством. 4 февраля пресс-служба «Дії» объявила о запуске бета-тестирования новой услуги — подачи декларации об имущественном состоянии и доходах.
«Киевстар» успешно закрыл вторичное размещение акций на Nasdaq — спрос превысил предложение в 5 раз
Крупнейший телеком-оператор Украины Kyivstar Group Ltd., акции которого торгуются на американской бирже Nasdaq, объявил о закрытии сделки по вторичному публичному размещению (SPO) обыкновенных акций. Международные инвесторы проявили значительный интерес к активам украинской компании: спрос превысил предложение в пять раз.
Нефтяные доходы России упали до 5-летнего минимума
В январе нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились до самого низкого уровня за последние пять лет. Причиной стала комбинация факторов, которую аналитики называют «идеальным штормом»: падение мировых цен на нефть, рекордные дисконты из-за новых санкций США и неожиданное укрепление рубля, которое «съело» валютную выручку экспортеров.
Второй «шатдаун» при президентстве Трампа закончился, но впереди новая бюджетная «битва»
Президент США Дональд Трамп во вторник днем подписал законопроект о прекращении частичной приостановки работы правительства (шатдауна). Документ обеспечивает финансирование большинства федеральных учреждений до конца сентября, однако оставляет открытым критический вопрос финансирования Министерства национальной безопасности (DHS), создавая предпосылки для нового политического кризиса уже через неделю.
Комментарии