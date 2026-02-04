Главное за среду: реальный ВВП ускорился, «Киевстар» разместил акции на Nasdaq

Команда Минцифры делает очередной шаг в цифровизации финансовых отношений граждан с государством. 4 февраля пресс-служба «Дії» объявила о запуске бета-тестирования новой услуги — подачи декларации об имущественном состоянии и доходах.

«Киевстар» успешно закрыл вторичное размещение акций на Nasdaq — спрос превысил предложение в 5 раз

Крупнейший телеком-оператор Украины Kyivstar Group Ltd., акции которого торгуются на американской бирже Nasdaq, объявил о закрытии сделки по вторичному публичному размещению (SPO) обыкновенных акций. Международные инвесторы проявили значительный интерес к активам украинской компании: спрос превысил предложение в пять раз.

Нефтяные доходы России упали до 5-летнего минимума