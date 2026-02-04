Multi от Минфин
4 февраля 2026, 10:54 Читати українською

«Киевстар» успешно закрыл вторичное размещение акций на Nasdaq — спрос превысил предложение в 5 раз

Крупнейший телеком-оператор Украины Kyivstar Group Ltd., акции которого торгуются на американской бирже Nasdaq, объявил о закрытии сделки по вторичному публичному размещению (SPO) обыкновенных акций. Международные инвесторы проявили значительный интерес к активам украинской компании: спрос превысил предложение в пять раз. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Крупнейший телеком-оператор Украины Kyivstar Group Ltd., акции которого торгуются на американской бирже Nasdaq, объявил о закрытии сделки по вторичному публичному размещению (SPO) обыкновенных акций.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали соглашения

В рамках размещения было реализовано 14 375 000 обыкновенных акций по цене $10,50 за штуку. Общий объем привлеченных средств составил примерно $151 млн (до вычета комиссий).

  • Продавцы: Акции продавал основной акционер — холдинг VEON Amsterdam B.V., а также ряд других акционеров.
  • Новая структура собственности: После закрытия сделки доля VEON в Kyivstar Group Ltd. сократилась, но остается контрольной — 83,6%.
  • Опцион андеррайтеров: Банки-организаторы полностью использовали свое право на покупку дополнительных 1,875 млн акций, что свидетельствует о высокой ликвидности и интересе рынка.

Организаторами размещения выступили финансовые гиганты Morgan Stanley, Barclays, Cantor и Rothschild & Co.

Сигнал доверия

Президент Kyivstar Group Александр Комаров назвал результаты размещения доказательством того, что украинский бизнес остается привлекательным для западного капитала даже в сложных условиях.

«Это успешное предложение еще раз демонстрирует, что уже сегодня существует спрос инвесторов на инновационные, хорошо управляемые украинские компании, такие как Киевстар», — отметил Комаров.

Он также подчеркнул, что компания продолжает работать над тем, чтобы в будущем дать возможность гражданам Украины напрямую инвестировать в акции национального оператора.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
