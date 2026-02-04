Второй «шатдаун» при президентстве Трампа закончился, но впереди новая бюджетная «битва»

Президент США Дональд Трамп во вторник днем подписал законопроект о прекращении частичной приостановки работы правительства (шатдауна). Документ обеспечивает финансирование большинства федеральных учреждений до конца сентября, однако оставляет открытым критический вопрос финансирования Министерства национальной безопасности (DHS), создавая предпосылки для нового политического кризиса уже через неделю. Об этом сообщает Financial Times.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали соглашения и голосования

Законопроект прошел Палату представителей, контролируемую республиканцами, с минимальным преимуществом: 217 голосов «за» против 214 «против». Голосованию предшествовали напряженные 24-часовые переговоры, где республиканцы угрожали заблокировать соглашение, требуя включения положений о более строгих правилах идентификации избирателей.

Ключевая особенность принятого бюджета:

Основное правительство: Финансируется до конца финансового года (сентябрь 2026).

DHS (включая иммиграционную службу ICE): Финансируется только до 13 февраля.

Иммиграционный кризис и трагедия в Миннеаполисе

Краткосрочное финансирование DHS связано с острым конфликтом вокруг методов депортации, которые применяет администрация Трампа. Демократы в обеих палатах Конгресса угрожают заблокировать дальнейшее выделение средств, если Белый дом не изменит подходы к принудительному выдворению мигрантов.

Катализатором напряжения стали резонансные убийства во время действий правоохранителей в Миннеаполисе. Эти инциденты вызвали волну возмущения в обществе и усилили критику «жесткой руки» администрации.