Нефтяные доходы России упали до 5-летнего минимума

В январе нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились до самого низкого уровня за последние пять лет. Причиной стала комбинация факторов, которую аналитики называют «идеальным штормом»: падение мировых цен на нефть, рекордные дисконты из-за новых санкций США и неожиданное укрепление рубля, которое «съело» валютную выручку экспортеров. Об этом пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Крах бюджетных поступлений

Согласно данным Минфина Р Ф , налоговые поступления от нефтяной отрасли упали вдвое по сравнению с прошлым годом — до 281,7 млрд рублей ($3,7 млрд). Совокупные доходы от нефти и газа также сократились на 50%, составив 393,3 млрд рублей.

Это худший показатель с июня 2020 года, когда мир переживал пандемический шок спроса. Учитывая, что нефтегазовый сектор обеспечивает около четверти поступлений в бюджет, такой спад создает критическое давление на казну РФ, особенно на фоне войны в Украине, которая длится уже четыре года.

Три удари по доходах

Эксперты выделяют три ключевые причины обвала: