4 февраля 2026, 19:25

Нефтяные доходы России упали до 5-летнего минимума

В январе нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились до самого низкого уровня за последние пять лет. Причиной стала комбинация факторов, которую аналитики называют «идеальным штормом»: падение мировых цен на нефть, рекордные дисконты из-за новых санкций США и неожиданное укрепление рубля, которое «съело» валютную выручку экспортеров. Об этом пишет Bloomberg.

В январе нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились до самого низкого уровня за последние пять лет.

Крах бюджетных поступлений

Согласно данным Минфина Р Ф, налоговые поступления от нефтяной отрасли упали вдвое по сравнению с прошлым годом — до 281,7 млрд рублей ($3,7 млрд). Совокупные доходы от нефти и газа также сократились на 50%, составив 393,3 млрд рублей.

Это худший показатель с июня 2020 года, когда мир переживал пандемический шок спроса. Учитывая, что нефтегазовый сектор обеспечивает около четверти поступлений в бюджет, такой спад создает критическое давление на казну РФ, особенно на фоне войны в Украине, которая длится уже четыре года.

Три удари по доходах

Эксперты выделяют три ключевые причины обвала:

  • Ценовой провал: В декабре средняя цена российской нефти Urals составляла $39,18 за баррель, что на 38% меньше, чем год назад. Это катастрофически ниже заложенной в бюджет РФ цены в $59 за баррель на 2026 год.
  • Рекордные дисконты: После того, как в октябре 2025 года США внесли в «черный список» гигантов «Роснефть» и «Лукойл», разница (спред) между ценой Urals и эталонной Brent выросла до $26 за баррель. Для сравнения: годом ранее этот разрыв составлял $12.
  • Валютная ловушка: Средний курс рубля в декабре составил 78,4 руб./$, что на 25% выше, чем год назад. Для экспортеров это означает двойные потери: они получают меньше долларов за нефть, а при конвертации этих долларов получают значительно меньше рублей для уплаты налогов и покрытия расходов внутри страны.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
