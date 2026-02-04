В январе нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились до самого низкого уровня за последние пять лет. Причиной стала комбинация факторов, которую аналитики называют «идеальным штормом»: падение мировых цен на нефть, рекордные дисконты из-за новых санкций США и неожиданное укрепление рубля, которое «съело» валютную выручку экспортеров. Об этом пишет Bloomberg.
Нефтяные доходы России упали до 5-летнего минимума
Крах бюджетных поступлений
Это худший показатель с июня 2020 года, когда мир переживал пандемический шок спроса. Учитывая, что нефтегазовый сектор обеспечивает около четверти поступлений в бюджет, такой спад создает критическое давление на казну РФ, особенно на фоне войны в Украине, которая длится уже четыре года.
Три удари по доходах
Эксперты выделяют три ключевые причины обвала:
- Ценовой провал: В декабре средняя цена российской нефти Urals составляла $39,18 за баррель, что на 38% меньше, чем год назад. Это катастрофически ниже заложенной в бюджет РФ цены в $59 за баррель на 2026 год.
- Рекордные дисконты: После того, как в октябре 2025 года США внесли в «черный список» гигантов «Роснефть» и «Лукойл», разница (спред) между ценой Urals и эталонной Brent выросла до $26 за баррель. Для сравнения: годом ранее этот разрыв составлял $12.
- Валютная ловушка: Средний курс рубля в декабре составил 78,4 руб./$, что на 25% выше, чем год назад. Для экспортеров это означает двойные потери: они получают меньше долларов за нефть, а при конвертации этих долларов получают значительно меньше рублей для уплаты налогов и покрытия расходов внутри страны.
