Главные финансовые новости за вторник, 3 февраля.
Главное за вторник: госдолг вырос, SpaceX поглощает xAI
Госдолг Украины за год вырос почти на 30% и превысил 9 трлн грн
По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составляла 9 042,7 млрд грн ($213,3 млрд), что на 29,5% (28,4% в долларовом эквиваленте) больше, чем на конец 2024 года.
SpaceX поглощает xAI: Илон Маск объединяет свои компании
Илон Маск завершает слияние аэрокосмической компании SpaceX и стартапа по искусственному интеллекту xAI. Новая структура должна стать одной из самых дорогих частных компаний в мире, а ключевым проектом будет вывод мощных серверов для обработки данных на орбиту Земли.
Индия готова отказаться от российской нефти — Трамп
Индия больше не будет покупать российскую нефть, это позволит закончить войну в Украине. Такое заявление американский президент Дональд Трамп сделал в своей соцсети Truth Social. По его словам, теперь все соглашения будут с США или Венесуэлой.
Золото и серебро резко пошли вверх после паники на рынках
Золото во вторник, 3 февраля, подскочило более чем на 5% и приблизилось к самому сильному дневному росту с ноября 2008 года. Серебро также резко выросло: драгоценные металлы начали восстанавливаться после самого глубокого двухдневного падения за несколько десятилетий.
Польский Bank Gospodarstwa Krajowego может официально получить право на деятельность в Украине
2 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован новый законопроект №0363 о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине. Ратификация Соглашения откроет правовые основания для полноценной работы польского государственного банка развития на территории Украины. Речь идет о предоставлении финансовой и технической помощи для реализации проектов по восстановлению и развитию государства.
Комментарии