Главное за вторник: госдолг вырос, SpaceX поглощает xAI

Илон Маск завершает слияние аэрокосмической компании SpaceX и стартапа по искусственному интеллекту xAI. Новая структура должна стать одной из самых дорогих частных компаний в мире, а ключевым проектом будет вывод мощных серверов для обработки данных на орбиту Земли.

Индия готова отказаться от российской нефти — Трамп

Индия больше не будет покупать российскую нефть, это позволит закончить войну в Украине. Такое заявление американский президент Дональд Трамп сделал в своей соцсети Truth Social. По его словам, теперь все соглашения будут с США или Венесуэлой.

Золото и серебро резко пошли вверх после паники на рынках