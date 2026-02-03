Госдолг Украины за год вырос почти на 30% и превысил 9 трлн

По состоянию на 31 декабря 2025 года, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9 042,7 млрд грн ($213,3 млрд), что на 29,5% (28,4% в долларовом эквиваленте) больше, чем на конец 2024 года. Об этом говорится в данных Минфина.

Рост госдолга

В 2025 году объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 2,061 трлн грн ($47,3 млрд) в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

Источники финансирования госбюджета

Крупнейшим источником финансирования государственного бюджета в 2025 году стали кредиты ERA от стран G7 в объеме $37,9 млрд, частично учитываемые как государственный долг, а также финансирование от Европейского Союза в объеме $12,1 млрд.

За год задолженность Украины по льготным кредитам ЕС увеличилась на 1,654 трлн грн ($38,6 млрд). Платежи по погашению по кредитам Ukraine Facility имеют льготный период в 11−12 лет и могут компенсироваться странами Европейского Союза. Обслуживание и погашение кредитов ERA будет осуществляться за счет источников, не связанных с государственным бюджетом, в частности, доходов от замороженных российских активов, что не создает дополнительной долговой нагрузки для Украины.

По состоянию на конец 2025 года около 75% государственного и гарантированного государством долга Украины внешний, при этом более половины этого долга составляют обязательства перед Европейским Союзом (около 40% от всего государственного долга).

Финансирование со стороны ЕС предоставляется исключительно на льготных условиях. Остальные внешнего долга приходится на другие государства-партнеры и международные финансовые организации. Доля коммерческого внешнего долга сокращена до уровня менее 10%. Около 22% долгового портфеля составляет внутренний государственный долг. Еще около 3% приходится на гарантированный государством долг, доля которого последовательно сокращается за последние четыре года.

С 2021 по 2025 год Украина провела качественную трансформацию государственного долга, существенно улучшив его срочную и стоимостную структуру. Средневзвешенный срок погашения государственного долга вырос с 6,3 года в 2021 году до 13,37 года в 2025 году, то есть более чем в 2,1 раза.

Срочность внешнего государственного долга за этот период увеличилась с 6,3 года до 15,75 или в 2,5 раза, что существенно снизило риски рефинансирования.

Параллельно произошло уменьшение стоимости государственного долга: средневзвешенная стоимость государственного долга снизилась с 7,2% в 2021 году до 4,55% в 2025 году, то есть в 1,6 раза. Стоимость внешнего государственного долга сократилась с 4,5% до 1,9% или более чем в 2,3 раза, благодаря росту доли льготного финансирования от международных партнеров.

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного государством долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств — 66%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке — 22%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке и ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых банков, других

Валютная структура госдолга

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного государством долга доля евро — 45%, дол. США — 23%, гривны — 21%, СДР — 8%, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах — 3%.

Реструктуризация ВВП-варрантов

В декабре 2025 года Украина провела реструктуризацию государственных деривативов (ВВП-варрантов) путем их обмена на новый выпуск еврооблигаций. Благодаря этой операции Украина полностью убрала инструменты, представляющие существенный риск устойчивости государственных финансов.

По оценкам Министерства финансов, без реструктуризации выплаты по ВВП-варрантам в 2025—2041 годах могли бы достичь от 6 до 20 млрд дол. США в зависимости от темпов экономического роста.

По предварительным расчетам, государственный долг Украины по прогнозному ВВП в 2025 году составляет 98,4%.