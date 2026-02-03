Индия готова отказаться от российской нефти — Трамп

Индия больше не будет покупать российскую нефть, это позволит закончить войну в Украине. Такое заявление американский президент Дональд Трамп сделал в своей соцсети Truth Social . По его словам, теперь все соглашения будут с США или Венесуэлой.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорит Трамп

Трамп заявил, что 2 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, индийский премьер согласился перестать покупать российскую нефть.

Он назвал Моди одним из лучших друзей и влиятельным лидером своей страны. По его словам, Моди согласился остановить закупки российской нефти и увеличить поставки нефти из США и, возможно, Венесуэлы.

«Это поможет закончить войну в Украине, которая происходит прямо сейчас и в которой еженедельно гибнут тысячи людей», — написал Трамп.

Уменьшение пошлины

Вашингтон также согласился с немедленным вступлением в силу торгового соглашения с Индией. Он рассказал, что оно предполагает, что США будут взимать пониженную взаимную пошлину, уменьшив ее с 25% до 18%.

Читайте: США ввели 50% пошлины на индийские товары из-за закупки российской нефти

Ранее Трамп ввел 50% пошлину на индийские товары в ответ на продолжение закупок российской нефти. Такой шаг стал резким уходом от традиционной стратегии Вашингтона, которая была направлена на усиление партнерства с Индией как противовеса Китаю.

Предыстория

На фоне роста напряженности в отношениях с США, Индия усугубляет связи с другими членами блока БРИКС. В частности, Индия и Россия пообещали увеличить свой годовой товарооборот на 50% в течение следующих пяти лет, а Индия сейчас отвечает за около 37% российского экспорта нефти.