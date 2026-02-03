Золото и серебро резко пошли вверх после паники на рынках

Золото во вторник, 3 февраля, подскочило более чем на 5% и приблизилось к самому сильному дневному росту с ноября 2008 года. Серебро также резко выросло: драгоценные металлы начали восстанавливаться после самого глубокого двухдневного падения за несколько десятилетий, отмечает Reuters.

Золото отыгрывается

Золото дорожало на торгах 3 февраля почти на 6% — до $4941 за унцию. Днем ранее, 2 февраля, цена на металл опускалась до $4403,24 — через две сессии после того, как достигла исторического пика в $5594,82.

Серебро тем временем дорожало 3 февраля на 10% — до $87,40 за унцию, после того как в пятницу, 30 января, пережило крупнейшее однодневное падение в истории, обвалившись более чем на 30%. В понедельник, 2 февраля, металл потерял еще 11%.

Что говорят аналитики

«Можно обоснованно сказать, что текущие уровни находятся где-то рядом со справедливой стоимостью, если учитывать, что рынок в течение нескольких недель вел себя довольно иррационально», — отметил старший рыночный аналитик Capital.com Кайл Родда. По его словам, нынешние котировки возвращают золото и серебро к уровням начала второй половины января.

«Рынки восприняли кандидатуру Уорша, предложенную Дональдом Трампом, как относительно надежную, что поддержало доллар и стало своего рода иглой, которая проколола пузырь на рынке драгметаллов», — отметил Родда.

Резкое падение цен на серебро более чем на 30% за один день — впервые с 2022 года — формально перевело металл в зону «медвежьего» рынка, однако ряд аналитиков не считают это признаком долгосрочного разворота тренда, пишет MarketWatch.

Традиционные критерии процентного снижения не всегда отражают реальную рыночную ситуацию, считает вице-президент и старший стратег по металлам Zaner Metals Питер Грант. Он добавил, что «не до конца убежден, что серебро, действительно, находится в зоне „медвежьего“ рынка» — даже если формально это так.

Другие стратеги также указывают на то, что за последние 12 месяцев цены на серебро более чем удвоились, что говорит в пользу того, что драгоценный металл может не задержаться в состоянии «медвежьего» рынка надолго, отмечает MarketWatch.

При этом и золото, и серебро до обвала 30 января были существенно перекуплены, поэтому, по мнению Гранта, говорить о сформировавшихся ценовых минимумах пока рано. Возможная консолидация котировок дала бы рынку время переосмыслить ситуацию, добавил он. По словам Гранта, базовые тренды по-прежнему остаются «бычьими» для драгоценных металлов, особенно на фоне «устойчиво сформировавшегося тренда дедолларизации». «Если центральные банки ускорят покупки [драгметаллов] на этой просадке, это многое нам скажет», — заявил Грант.

С тем, что формальное попадание серебра в зону «медвежьего» рынка не отражает реальной картины, согласен и рыночный стратег RJO Futures Джон Карузо. По его словам, металл за последние 12 месяцев вырос на чрезвычайно высокую величину в процентном выражении (более чем на 170%) и по-прежнему торгуется более чем вдвое выше уровней годичной давности.

Дальнейшего роста аналитики ждут и от золота. Накануне в JPMorgan заявили, что ожидают рост стоимости драгметалла к концу 2026-го до $6300 за унцию. Эта оценка предполагает рост от текущих уровней на 28%. Свой таргет по золоту также не стали менять в Deutsche Bank, его аналитики ожидают золото по $6000 за унцию.

Напомним

30 января золото продемонстрировало самое значительное внутридневное падение с начала 1980-х годов, потеряв 12%.

Серебро в этот же день подешевело на 31%. 2 февраля оба драгметалла потеряли еще 7% и 11% соответственно.