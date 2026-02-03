Золото и серебро резко пошли вверх после паники на рынках

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 февраля 2026, 16:39 Читати українською

Золото и серебро резко пошли вверх после паники на рынках

Золото во вторник, 3 февраля, подскочило более чем на 5% и приблизилось к самому сильному дневному росту с ноября 2008 года. Серебро также резко выросло: драгоценные металлы начали восстанавливаться после самого глубокого двухдневного падения за несколько десятилетий, отмечает Reuters.

Золото во вторник, 3 февраля, подскочило более чем на 5% и приблизилось к самому сильному дневному росту с ноября 2008 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Золото отыгрывается

Золото дорожало на торгах 3 февраля почти на 6% — до $4941 за унцию. Днем ранее, 2 февраля, цена на металл опускалась до $4403,24 — через две сессии после того, как достигла исторического пика в $5594,82.

Серебро тем временем дорожало 3 февраля на 10% — до $87,40 за унцию, после того как в пятницу, 30 января, пережило крупнейшее однодневное падение в истории, обвалившись более чем на 30%. В понедельник, 2 февраля, металл потерял еще 11%.

Что говорят аналитики

«Можно обоснованно сказать, что текущие уровни находятся где-то рядом со справедливой стоимостью, если учитывать, что рынок в течение нескольких недель вел себя довольно иррационально», — отметил старший рыночный аналитик Capital.com Кайл Родда. По его словам, нынешние котировки возвращают золото и серебро к уровням начала второй половины января.

«Рынки восприняли кандидатуру Уорша, предложенную Дональдом Трампом, как относительно надежную, что поддержало доллар и стало своего рода иглой, которая проколола пузырь на рынке драгметаллов», — отметил Родда.

Резкое падение цен на серебро более чем на 30% за один день — впервые с 2022 года — формально перевело металл в зону «медвежьего» рынка, однако ряд аналитиков не считают это признаком долгосрочного разворота тренда, пишет MarketWatch.

Традиционные критерии процентного снижения не всегда отражают реальную рыночную ситуацию, считает вице-президент и старший стратег по металлам Zaner Metals Питер Грант. Он добавил, что «не до конца убежден, что серебро, действительно, находится в зоне „медвежьего“ рынка» — даже если формально это так.

Другие стратеги также указывают на то, что за последние 12 месяцев цены на серебро более чем удвоились, что говорит в пользу того, что драгоценный металл может не задержаться в состоянии «медвежьего» рынка надолго, отмечает MarketWatch.

При этом и золото, и серебро до обвала 30 января были существенно перекуплены, поэтому, по мнению Гранта, говорить о сформировавшихся ценовых минимумах пока рано. Возможная консолидация котировок дала бы рынку время переосмыслить ситуацию, добавил он. По словам Гранта, базовые тренды по-прежнему остаются «бычьими» для драгоценных металлов, особенно на фоне «устойчиво сформировавшегося тренда дедолларизации». «Если центральные банки ускорят покупки [драгметаллов] на этой просадке, это многое нам скажет», — заявил Грант.

С тем, что формальное попадание серебра в зону «медвежьего» рынка не отражает реальной картины, согласен и рыночный стратег RJO Futures Джон Карузо. По его словам, металл за последние 12 месяцев вырос на чрезвычайно высокую величину в процентном выражении (более чем на 170%) и по-прежнему торгуется более чем вдвое выше уровней годичной давности.

Дальнейшего роста аналитики ждут и от золота. Накануне в JPMorgan заявили, что ожидают рост стоимости драгметалла к концу 2026-го до $6300 за унцию. Эта оценка предполагает рост от текущих уровней на 28%. Свой таргет по золоту также не стали менять в Deutsche Bank, его аналитики ожидают золото по $6000 за унцию.

Напомним

30 января золото продемонстрировало самое значительное внутридневное падение с начала 1980-х годов, потеряв 12%.

Серебро в этот же день подешевело на 31%. 2 февраля оба драгметалла потеряли еще 7% и 11% соответственно.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами