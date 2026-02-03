Multi от Минфин
3 февраля 2026, 13:44

Польский Bank Gospodarstwa Krajowego может официально получить право на деятельность в Украине

2 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован новый законопроект №0363 о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине, пишет Судебно-юридическая газета.

2 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован новый законопроект №0363 о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине, пишет Судебно-юридическая газета.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахО чем идет речь в СоглашенииРатификация Соглашения откроет правовые основания полноценной работы польского государственного банка развития на территории Украины.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

О чем идет речь в Соглашении

Ратификация Соглашения откроет правовые основания полноценной работы польского государственного банка развития на территории Украины. Речь идет о предоставлении финансовой и технической помощи для реализации проектов восстановления и развития государства.

Как будет работать банк

Согласно пояснительной записке, BGK сможет предоставлять Украине займы, кредиты, гарантии, гранты и другие финансовые инструменты. Помощь может направляться как правительству Украины и органам местного самоуправления, так и государственным и частным компаниям. Финансирование будет осуществляться в евро, долларах США или других валютах.

В самом Соглашении подробно прописаны права Bank Gospodarstwa Krajowego и перечень разрешенных видов деятельности в Украине, что дает четкое понимание масштабов и границ его работы на территории страны.

В частности, предусмотрено, что BGK имеет право осуществлять любую деятельность, необходимую для выполнения своих проектов, вести переговоры и заключать любые виды контрактов или соглашений, принимать и предоставлять гарантии, контргарантии или поручительства, а также нанимать работников с украинским, польским или другим гражданством в соответствии с национальным законодательством сторон, что обеспечивает гибкость и эффективность.

В то же время поступление гарантий и резервных аккредитивов, служащих финансовой гарантией, выданной BGK в Украине, при этом риск покрывается такими организациями, как Европейская Комиссия и/или Министерство финансов Польши, признается приемлемым залогом с коэффициентом ликвидности 1,0 для определения кредитного риска по активным банковским операциям украинских банков, что создает к банкам.

В свою очередь, гарантии, кредиты и ссуды, предоставленные BGK в рамках этой деятельности, а также другие банковские операции, осуществляемые с целью поддержки восстановления и развития Украины, учитываются Национальным банком Украины при расчете пруденциальных нормативов в соответствии с положениями Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 575/2013 от 26 июня (ЕС) № 648/2012, обеспечивающий прозрачность и соответствие международным стандартам.

Кроме того, Соглашение определяет разрешенные виды деятельности BGK, включающие предоставление финансовой помощи в форме ссуд или других финансовых инструментов, таких как поддержка экспорта, гранты или гарантии в евро, долларах США или другой валюте, как Правительства Украины, так и любым государственным учреждениям, в том числе муниципалитетам, а также государственным или частным секторам, а также государственным или частным компаниям.

Банк также может оказывать техническую помощь и гранты, включая обучение и развитие потенциала государственных и частных субъектов хозяйствования, финансово-банковских учреждений, а также национальных, иностранных или международных ассоциаций и организаций, оказывающих такую помощь субъектам хозяйствования, которые являются резидентами Украины и действуют в соответствии с ее законодательством, что способствует усилению компетенций и развития.

Кроме того, BGK имеет право предоставлять безусловные, безотзывные гарантии по первому требованию действующих на территории Украины банков. Это создает дополнительные гарантии стабильности и поддержки украинского финансового сектора в процессе восстановления экономики и реализации инвестиционных проектов, обеспечивая комплексную поддержку для восстановления и развития государства.

Напомним

Как известно, ранее голосование Верховной Рады не поддержало проект закона 0355 о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине.

«За» проголосовали тогда лишь 210 народных депутатов, что недостаточно для принятия.

Роман Мирончук
