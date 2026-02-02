Главное за понедельник: недооцененная гривна, юань как резервная валюта, падение биткоина

Главные финансовые новости за понедельник, 2 февраля.
«Индекс Биг Мака»: гривна остается одной из самых недооцененных валют мира
Украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару США почти на 48%, а ее «справедливый» курс должен составлять около 23 гривен за доллар. Согласно исследованию, стоимость популярного бургера «Биг Мак» в Украине на начало 2026 года составляет 139 гривен. В то же время в Соединенных Штатах аналогичный продукт стоит $6,12.
В Украине введут «белый список» Starlink. Помогать в этом будет SpaceX Маска
Правительство приняло постановление о введении «белого списка» для терминалов спутникового Starlink. Вскоре в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено.
Мексика и Канада выиграли от тарифов Трампа, а больше всего страдает Китай
Изменения во внешнеэкономической стратегии президента США Дональда Трампа привели к существенному перераспределению сил на глобальной карте экспорта. Пока одни государства получают значительные преференции, другие сталкиваются с беспрецедентным давлением тарифов и ограничений.
Си Цзиньпин: юань должен получить статус мировой резервной валюты
Президент Китая Си Цзиньпин призвал сделать китайский юань одной из основных глобальных резервных валют, что должно укрепить роль Пекина в мировой финансовой системе.
Биткойн приблизился к самому низкому уровню с момента возвращения Трампа на пост президента
Биткойн на азиатских торгах упал до 10-месячного минимума (~$74,5 тыс.) после распродажи на выходных на фоне общей рыночной турбулентности. В январе биткоин потерял около 11%, показав четвертое подряд месячное снижение — худшую серию с 2018 года.
