Главное за понедельник: недооцененная гривна, юань как резервная валюта, падение биткоина

«Индекс Биг Мака»: гривна остается одной из самых недооцененных валют мира

Украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару США почти на 48%, а ее «справедливый» курс должен составлять около 23 гривен за доллар. Согласно исследованию, стоимость популярного бургера «Биг Мак» в Украине на начало 2026 года составляет 139 гривен. В то же время в Соединенных Штатах аналогичный продукт стоит $6,12.

